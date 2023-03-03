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الاقتصادي

مذكرة تفاهم بين «الإمارات للمستثمرين بالخارج» و«التعاون الياباني للاستثمار»

خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
4 مارس 2023 01:28

أبوظبي (الاتحاد)

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وقّع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج ومؤسسة التعاون الياباني للاستثمار في البنية التحتية في الخارج، (JOIN) ومقرها طوكيو، مذكرة تفاهم تتعلق بتوسيع دائرة التنسيق والتعاون الاستثماري بين البلدين، ولتشجيع المزيد من الشراكات بين مجتمعي الأعمال وشركات القطاع الخاص من الجانبين.
وقع المذكرة من الجانب الإماراتي جمال بن سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، فيما وقعها من الجانب الياباني، تاتسوهيكو تاكيسادا الرئيس والمدير التنفيذي مؤسسة التعاون الياباني للاستثمار في البنية التحتية في الخارج، وذلك بحضور أكيو إسوماتا سفير اليابان لدى الإمارات، وراشد سعود الشامسي، عضو مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وفيصل محمد شريف خوري نائب رئيس التغليف الشرق الأوسط وأفريقيا - بروج، وعدد من ممثلي كلا الجانبين.
وقال الجروان: «تؤكد هذه الاتفاقية مجدداً نهج مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، في مد جسور التعاون والعمل التكاملي مع المؤسسات والأطراف الدولية ذات الصلة، لخلق شراكات بنّاءة ودعم طموح المجلس المتمثل في تحقيق نمو الاستثمارات الإماراتية بالخارج، حيث ستسهم هذه الاتفاقية في خلق مسارات جديدة تدعم نمو الاستثمارات المتبادلة من جهة أو عبر الاستثمارات المحتملة لنطاق دولي أوسع من جهة أخرى.
وقال تاكيسادا إن الغرض من مذكرة التفاهم هو التنسيق والتعاون مع بعضنا بعضاً في المشاريع المحتملة بداية من المراحل الأولى بالأخص مشاريع البنية التحتية والتنمية الحضرية والنقل، خاصة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لدفع عجلة النمو المستدام، موضحاً أن البلدين يمتلكان مقومات كبيرة بداية من المعرفة والتكنولوجيا والخبرة والملاءة المالية والسمعة التي يمكن من خلالها الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

الإمارات
اليابان
مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج
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