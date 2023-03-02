«دبي المالي العالمي» يستضيف أول قمة للتمويل في العالم

دبي (الاتحاد)

استضاف مركز دبي المالي العالمي، مؤخراً أول قمة للتمويل في العالم مخصصة للنهوض بأجندة العمل المناخي «كوب 28» في قطاع التمويل العالمي.

شارك أكثر من 500 من المختصين في مؤتمر هو الأول ضمن سلسلة من المؤتمرات المُزمع عقدها، وذلك في إطار استضافة مركز دبي المالي العالمي لبرنامج «الطريق إلى مؤتمر الأطراف كوب 28»، بالشراكة مع «مبادرة التمويل الأخلاقي العالمية» والتي تعمل بمثابة منصة لبذل جهود استباقية في قطاع التمويل، للوقوف على تفعيل مسرعات للحد من تداعيات التغير المناخي، وبالتالي تسريع وتيرة التحول الأخضر.

وتحدث كريستيان كونز، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والابتكار والمشاريع في مركز دبي المالي العالمي، في المؤتمر قائلاً:«نحن في مركز دبي المالي العالمي، نتشارك مع عملائنا مهام قيادة النهج القائم على تحديد دور قطاع التمويل في مواجهة الأزمات المناخية. وانسجاماً مع أولويات دولة الإمارات لاستضافة (كوب 28)، وفي مؤتمر هو الأول ضمن سلسلة من المؤتمرات والتي تعقد في مركز دبي المالي العالمي، تم توفير منصة مثالية للأطراف المؤثرة في القطاع، بهدف تبادل الأفكار ومناقشة تنفيذها لتسريع حصد نتائج المبادرات المناخية. ونظراً لدوره البارز في النمو الاقتصادي المستدام للإمارة، يلتزم مركز دبي المالي العالمي بالمساهمة بفعالية في إنجاح استضافة دولة الإمارات لمحادثات الأمم المتحدة المقبلة بشأن المناخ، التي تعد ثاني أكبر محادثات في تاريخ قمم المناخ».من جانبه، قال عمر شيخ، الشريك المؤسس والمدير العام لـ«مبادرة التمويل الأخلاقي العالمية»:«يتحتم على المؤسسات المالية التركيز على الاستدامة، إن أردنا التغلب على التهديدات المتزايدة للتغير المناخي، لا سيما على مستوى الدول النامية. ومن المتوقع أن يشهد القطاع مزيداً من الضغوط قبيل انعقاد (كوب 28)، حيث ستواجه المؤسسات المالية تحدياً حقيقياً للعب دور رئيس في العمل المناخي. يتجلى التزام دولة الإمارات ومركز دبي المالي العالمي الحقيقي بتحقيق نتائج ملموسة ضمن قضايا التغير المناخي. وتعمل هذه القمة على تسهيل اتباع نهج طموح وعملي يتسم بالشمولية للمساعدة في تحقيق التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون على نطاق عالمي. وبالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي نسعى لقيادة تحول نوعي».