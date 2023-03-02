191 مليار درهم إنفاق شركات الطيران بالإمارات على عمليات الصيانة والإصلاح

مصطفى عبد العظيم (دبي)

يصل حجم إنفاق شركات الطيران في الإمارات على عمليات الصيانة والإصلاح والعمرة، خلال الفترة من 2023 وحتى عام 2032، إلى أكثر من 191.5 مليار درهم (52.2 مليار دولار) وفقاً لتقديرات «شبكة أفييشن ويك» و«أم أر أو»، التي توقعت أن تشكل صيانة المحركات الجزء الأكبر من الإنفاق، بنحو 49% بقيمة تصل إلى 94.3 مليار درهم (25.7 مليار دولار).

وكشفت التوقعات التي جاءت على هامش معرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات 2023، الذي اختتم أعماله أمس في دبي، أن نسبة المكونات تمثل 16% من إجمالي حجم السوق بقيمة 31.1 مليار درهم (8.49 مليار دولار)، فيما تستحوذ التعديلات على نحو 15% بقيمة 29.4 مليار درهم (8.03 مليار دولار)، في حين سيصل حجم الطلب على صيانة الخطوط إلى نحو 25.6 مليار درهم (6.99 مليار دولار) وبنسبة 13%، ويصل حجم سوق صيانة هياكل الطائرات الثقيلة إلى 10.6 مليار درهم (2.9 مليار دولار).

وأظهرت البيانات أن إصلاح المحركات والصيانة الخفيفة من فئة (c) سيستحوذ على الحصة الأكبر من حجم الطلب في السوق الإماراتي خلال الفترة 2023-32، وبنسبة 44% و38% على التوالي.

وبحسب البيانات، من المتوقع أن تشهد دولة الإمارات، خلال الفترة من 2023 و2032، طلباً إجمالياً يصل إلى 2486 عملية صيانة للمحركات على اختلاف أنواعها، و2128 عملية صيانة من فئة (C) و539 عملية صيانة من فئة (D)، بالإضافة إلى 390 فحص استهلاك أجزاء المحرك ذات العمر المحدد «LLP».