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الاقتصادي

مبادرة «100 شركة من المستقبل» توقع شراكات جديدة

ابن طوق والرومي يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات للانضمام للمبادرة (من المصدر)
3 مارس 2023 01:20

أبوظبي (الاتحاد)

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استقطبت مبادرة «100 شركة من المستقبل»، المبادرة المشتركة بين وزارة الاقتصاد ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل شراكات استراتيجية جديدة لدعم أفضل 100 شركة ناشئة تسهم في تعزيز تنافسية قطاعات اقتصاد المستقبل، حيث انضم للمبادرة الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات في دولة الإمارات، وشركة مايكروسوفت، وشركة كريم، وشركة «إف تي آي للاستشارات».
شهد توقيع الاتفاقيات، معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وذلك على هامش أعمال قمة إنفستوبيا للاستثمار المنعقدة في أبوظبي.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إن منصة الاستثمار العالمية «إنفستوبيا» تدعم الشركات الناشئة المبتكرة التي تركز على تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات، لتعزيز مكانة الإمارات كوجهة جاذبة لمشروعات المستقبل، ومركز دائم للإبداع والابتكار، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، الرامية إلى بناء نموذج اقتصادي معرفي قائم على المعرفة والابتكار، في ضوء مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071.
وأضاف معاليه: لدينا مبادرة «100 شركة من المستقبل» أطلقناها مؤخراً بالتعاون مع مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، ونستهدف من خلالها دعم 100 شركة صاعدة ستشكل اقتصاد مستقبل الإمارات خلال السنوات المقبلة.
وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل أن مبادرة «100 شركة من المستقبل» خطوة استباقية تعزز جاهزية الشركات للمستقبل في القطاعات الجديدة، لمواكبة التوجهات المستقبلية والتحولات العالمية المتسارعة، مشيرة إلى أن دولة الإمارات حققت تفوقاً اقتصادياً على مدار أكثر من نصف قرن بفضل رؤية قيادتها الاستباقية، واليوم نعمل على تصميم مستقبل الاقتصاد الجديد للاستفادة من الفرص الواعدة والاستجابة للتحديات بكفاءة وسرعة وفق نماذج عمل مرنة، لدعم رود الأعمال المبدعين، وتسريع وتيرة نمو القطاعات الجديدة.
وأوضحت معاليها، أنه سيتم الإعلان عن القائمة الأولى لـ100 شركة من المستقبل في اليوم العالمي للمستقبل الذي يصادف الثاني من ديسمبر 2023، الذي يتزامن مع اليوم الوطني لدولة الإمارات.
وأضافت معالي عهود الرومي : ترسخ «100 شركة من المستقبل» مكانة الإمارات مركزاً عالمياً في اقتصاد المستقبل، لاستقطاب أفضل المشاريع الريادية والكفاءات العالمية، بما يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة ورؤية «نحن الإمارات 2031» لخلق قصص نجاح في اقتصاد المستقبل وتصدير شركات الاقتصاد الجديد إلى الأسواق العالمية؛ تمتلك الإمارات بيئة تشريعية محفزة وبنية تحتية عصرية، وتعد هذه المبادرة إضافة أخرى إلى منظومة الأعمال في الدولة بما تتضمنه من حوافز جديدة نقدمها لأصحاب الأفكار الخلاقة والعقول المبتكرة والشركات الناشئة.

الإمارات
وزارة الاقتصاد
اقتصاد المستقبل
عبد الله بن طوق
عهود الرومي
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