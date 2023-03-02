«مياه وكهرباء الإمارات» توفر 80% من الطلب على الطاقة من مصادر نظيفة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، الرائدة في التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد بالمياه والكهرباء في جميع أنحاء دولة الإمارات، عن تحقيقها رقماً قياسياً جديداً يتمثل في توفير أكثر من 80% من إجمالي الطلب على الطاقة عبر مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.

وتمكنت الشركة من تحقيق هذا الإنجاز، وللمرة الأولى، في 10 فبراير الجاري، بقدرة توليد تبلغ حوالي 6.2 جيجاوات من إجمالي الطلب على الطاقة البالغ 7.7 جيجاوات، وذلك عبر مشاريع الطاقة الشمسية التابعة للشركة ومشاريع إنتاج الطاقة النووية.

وقال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات - بهذه المناسبة -: «تفخر شركة مياه وكهرباء الإمارات بنجاحها في توفير هذه النسبة المرتفعة من الطلب على الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة. يشير هذا النجاح في تحقيق توفير أكثر من 80% من إجمالي الطلب على الطاقة باستخدام المصادر المتجددة والنظيفة في فبراير، وذلك بعد تلبيتنا 60% في شهر ديسمبر الماضي، إلى قدرة الشركة على تنفيذ خطط الاستثمار في الطاقة المستدامة، لتثبت للعالم حرص الدولة على السير بخطى جادة في تحقيق مبادرتها الاستراتيجية للحياد المناخي قبل موعد انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين للتغير المناخي (كوب 28)».