الزيودي: الإمارات تنتج أرخص طاقة شمسية تجارية في العالم
الزيودي: الإمارات تنتج أرخص طاقة شمسية تجارية في العالم
2 مارس 2023 21:07
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن تبوؤ دولة الإمارات للمراكز الأولى في مؤشر القوة الناعمة العالمي يعزز مكانتها على خريطة التجارة الدولية .
وقال معاليه إن الدور الذي تلعبه دولة الإمارات كبوابة لتسهيل تدفق التجارة الدولية، وداعم رئيسي لحرية التجارة وإزالة ما يعوقها من حواجز في عالم ما بعد جائحة كوفيد 19، ساهم بشكل كبير في ترسيخ مساهمتها في تعزيز التجارة وفتح آفاق مستقبلية ضمن أسواق جديدة واعدة.
وخلال مشاركته في جلسة رئيسة ضمن أعمال المؤتمر العالمي للقوة الناعمة 2023، والذي تنظمه مؤسسة براند فاينانس سنوياً في العاصمة البريطانية لندن، قال معاليه: "إن الانتعاش السريع لقطاع السفر والسياحة، واستضافة الدولة لعدد من الفعاليات الدولية البارزة، وسعيها الدائم لدعم انتقال الطاقة في الدول النامية، هي من أبرز العوامل التي عززت تأثير الإمارات الإيجابي وسمعتها الطيبة حول العالم".
كما أكد الزيودي أن السمعة العالمية الطيبة التي رسختها دولة الإمارات على مدى الخمسين عاماً الماضية هي انعكاس واضح لتطورها الطموح الذي يتطلع إلى العالم من خلال التجارة والاستثمار واستقطاب ذوي الكفاءات العالية والشركات والمؤسسات والمشاريع الكبرى لبناء مجتمع عصري وحيوي، منوهاً أن دولة الإمارات تمثل اليوم بوابة عالمية للتجارة والاستثمار وتؤمن بأن التعاون والمشاركة وتبادل المعرفة مفاتيح أساسية للنمو والفرص.
وقال معاليه: "إن موقع الإمارات الاستراتيجي وسياساتها الانفتاحية ومرونة تشريعاتها جعلها من أكثر الدول ارتباطاً في العالم، وجسراً حيوياً للعديد من الدول على طرق التجارة الرئيسية بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، لنقل منتجاتها.
وقال إن ذلك ينعكس هذا الدور في قيمة عمليات إعادة التصدير، التي بلغت 167 مليار دولار أمريكي في عام 2022. واليوم، ما زلنا نواصل الدعوة إلى التجارة المفتوحة والقائمة على القواعد كوسيلة لتحفيز النمو الشامل والواسع النطاق، لا سيما في الدول النامية".
وأضاف معاليه خلال المؤتمر الذي كشف عن نتائج المؤشر العالمي للقوة الناعمة 2023: "سواء من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، أو مبادرة التكنولوجيا التجارية الجديدة بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، أو من خلال استضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في فبراير من العام المقبل، تعد دولة الإمارات لاعباً رئيسياً في تطوير نظام تجاري رقمي حديث يمكنه أن يحقق أمن سلاسل التوريد ويحفز تدفق السلع والخدمات حول العالم".
كما أكد معاليه أن أجندة انتقال الطاقة في الدولة تساعد على إبراز جانب مستقبلي مشرق لدولة الإمارات في السياق الدولي، ليس فقط في تطوير الحلول الرائدة في مجال الطاقة الشمسية والتقاط الكربون، وإنما في تصديرها إلى الدول المجاورة. مضيفاً أن سجل الإمارات في مجال تحول الطاقة لا مثيل له في المنطقة، حيث قامت بزيادة حصة الطاقة المتجددة على مدار السنوات العشر الماضية، وهي اليوم تنتج أرخص طاقة شمسية تجارية في العالم، إضافة إلى دعمها لعدد من مشاريع الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم.
وأضاف معاليه: "تستثمر دولة الإمارات 50 مليار دولار أمريكي في 70 دولة عبر القارات الست، من محطات طاقة الرياح البرية في مصر إلى محطات الطاقة الشمسية العائمة في إندونيسيا. وبصفتها الدولة المضيفة لمؤتمر COP28 في نوفمبر 2023، تمتلك الإمارات الآن المصداقية والإمكانيات لقيادة هذه المهمة الأساسية على مستوى العالم".