«تعاونية الاتحاد» تفتتح فرعها الـ 25 بتكلفة 50 مليون درهم

دبي(الاتحاد)

أعلنت «تعاونية الاتحاد» عن افتتاح فرعها الخامس والعشرين في منطقة النهدة بدبي، الذي بلغت مساحته البنائية 176.240 قدماً مربعاً، وبتكلفة وصلت إلى نحو 50 مليون درهم، وذلك في إطار خططها للانتشار والتوسع لتلبية مطلبات مساهمي ومتسوقي التعاونية.

ويهدف المركز الجديد الذي يعد من المراكز التجارية المجتمعية، ويضم هايبر ماركت و41 محلاً تجارياً، أن يكون وجهة عائلية استثنائية لسكان وزوار منطقة النهدة والمناطق المحيطة بها.

وافتتح الفرع الجديد، ماجد حمد رحمة الشامسي، رئيس مجلس إدارة تعاونية الاتحاد، بحضور العضو المنتدب لتعاونية الاتحاد المهندس عبدالله محمد رفيع الدلال، ومديري القطاعات والإدارات والأقسام والموظفين في تعاونية الاتحاد، بجانب عدد من المسؤولين والموردين، إضافة إلى المتسوقين والمستهلكين من جميع فئات المجتمع.

وأكد العضو المنتدب لتعاونية الاتحاد، أن افتتاح الفروع الجديدة مع بداية العام الجاري 2023 يأتي وفقاً لخطط مدروسة وموضوعة من قبل التعاونية، ويؤكد التزامها التام على ضرورة إيجاد وجهات تسوق عائلية متنوعة في جميع مناطق إمارة دبي، مشيراً إلى أن المركز الجديد صمم وفق أفضل المعايير لتلبية احتياجات المتسوقين من كافة الفئات المجتمعية، وبما يتماشى مع تطور قطاع التجزئة بالدولة بشكل سريع.وبين بأن التعاونية مستمرة في خلق فرص استثمارية والاستمرار في تنفيذ استراتيجياتها لتحقيق رؤيتها وأهدافها والالتزام بأجندة عملياتها لتقديم خدماتها بمستوى عال لجميع الفئات، وذلك لخلق خيارات أكبر وأوسع لجميع المتعاملين.

وحول تفاصيل المركز الجديد أكدت المهندسة مدية أحمد المري مدير قطاع الاستثمار في تعاونية الاتحاد، أن تكلفة المركز الجديد لتعاونية الاتحاد، قد بلغت ما يقارب الـ 50 مليون درهم، مشيرة إلى أنه تم تخصيص الطابق الأرضي لعدد 25 محلاً تجارياً وعدد 53 موقفاً للسيارات، كما يوجد للمركز مدخلان أحدهما في الواجهة الأمامية والآخر في الواجهة الخلفية المطلة على ساحة كبيرة لمواقف السيارات، مبينة أنه فيما يتعلق بصالة عرض هايبرماركت تعاونية الاتحاد، فإنها قد وضعت في الطابق الأول من المبنى بمساحة 35.977 متراً مربعاً ويقابلها عدد 16 محلاً تجارياً.