ولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية تفتتح مكتباً تمثيلياً في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت ولاية بادن فورتمبيرغ الواقعة في جنوب غرب ألمانيا، افتتاح مكتب تمثيلي اقتصادي في أبوظبي، ليكون ممثلاً اقتصادياً للولاية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقالت الدكتورة نيكول هوفمايستر - كراوت وزيرة الشؤون الاقتصادية والعمل والسياحة في بادن فورتمبيرغ: «تتمتع دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأهمية اقتصادية بالنسبة لنا، ونعمل على توثيق وأواصر التعاون الثنائي، خصوصاً في القطاعات المستقبلية مثل الرعاية الصحية والفضاء، والذكاء الاصطناعي، والثورة الصناعية الرابعة، والتغير المناخي والاستدامة. نسعى لتنويع علاقاتنا التجارية مع دول المنطقة للوصول إلى أسواق جديدة».

وأكدت أن افتتاح مكتب التمثيل الاقتصادي جاء ثمرة مشاركة بادن فورتمبيرغ في معرض إكسبو دبي 2020، والفرص المتنوعة المتاحة للشركات الألمانية في الإمارات، مشيرة إلى مشاركة أكثر من 80 شركة من بادن فورتمبرغ في معرض الصحة العربي الذي عقد أواخر يناير الماضي للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات الألمانية في قطاع الرعاية الصحية الذي ينمو بوتيرة متسارعة في المنطقة.

ويمثل المكتب المهندس أنس الجعيدي، الرئيس التنفيذي لشركة أم أم أيه سي مانسمان، حيث أشادت هوفمايستر-كراوت بالخبرة الطويلة التي يتمتع بها في مختلف قطاعات الأعمال محلياً وعالمياً، وعلاقاته الواسعة مع المؤسسات في المنطقة، بما يسهل على شركات بادن فورتمبرغ الدخول إلى السوق في دولة الإمارات والمنطقة الخليجية بطريقة مستهدفة.

جدير بالذكر، أن ولاية بادن-فورتمبيرغ، إحدى أغنى ولايات ألمانيا، وتضم مجموعة من شركات السيارات مثل دايملر (مرسيدس)، وبورشه، وبوش وأودي. كما تعد مقراً لأكبر شركة برمجيات ألمانية «ساب إي.جي». ويبلغ حجم اقتصاد الولاية 438.27 مليار يورو، ويعتبر ثالث أكبر اقتصاد في ولايات ألمانيا. تسجل سنوياً 15 ألف اختراع، وهي صاحبة العرض العالمي لأول تاكسي طائر ذاتي القيادة في دبي عام 2017.