الجمعة 3 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

"العربية أبوظبي" تبدأ رحلاتها المباشرة إلى باكو

"العربية أبوظبي" تبدأ رحلاتها المباشرة إلى باكو
2 مارس 2023 14:49

أعلنت "العربية أبوظبي"، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، عن بدء رحلاتها المباشرة انطلاقاً من العاصمة أبوظبي إلى مدينة باكو في أذربيجان.

تربط الرحلات الجديدة المباشرة بين مطار أبوظبي الدولي ومطار حيدر علييف الدولي .. أبوظبي وباكو بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً ابتداءً من 13 سبتمبر 2023.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: "يسرنا بدء رحلاتنا المباشرة بين أبوظبي ومدينة باكو التي تقدم مزيجا فريدا من أوروبا وآسيا.. وتعد باكو وجهة مهمة في خططنا التوسعية انطلاقاً من عاصمة دولة الإمارات المتحدة وتعزز التزامنا بتزويد عملائنا بخيارات سفر أوسع ومريحة فضلاً عن دعم قطاعي الطيران والسياحة في كلا البلدين".. وتواصل العربية أبوظبي خطتها التوسعية والتزامها بتلبية احتياجات عملائها من خلال توسيع شبكة وجهاتها العالمية وتعتبر باكو الوجهة رقم 32 التي تم تسيير رحلات إليها انطلاقاً من مطار أبوظبي الدولي.

أخبار ذات صلة
14 شرطاً لإقامة الخيام الرمضانية
محمد الشرفاء: تعزيز التعاون لبناء مجتمعات مستدامة من أهم أولوياتنا
المصدر: وام
مطار أبوظبي الدولي
أبوظبي
العربية للطيران
باكو
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
2 مارس 2023
رسالة تهديد لميسي من تجار مخدرات
الرياضي
رسالة تهديد لميسي من تجار مخدرات
اليوم 02:31
برشلونة يعود من البرنابيو بالصيد الثمين
الرياضي
برشلونة يعود من البرنابيو بالصيد الثمين
اليوم 02:23
أسلحة صادرتها البحرية البريطانية أثناء تهريبها إلى ميليشيات الحوثي (من المصدر)
عربي ودولي
البحرية البريطانية: ضبط أسلحة أثناء تهريبها إلى «الحوثيين»
اليوم 01:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©