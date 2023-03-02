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افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل

افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
2 مارس 2023 11:29

في 1 مارس 2023 ، افتتحت شرف للصرافة ثلاثة فروع جديدة في أبوظبي.
العنوان - شارع الفلاح ، وكابيتال مول ، وفلل الريف ، وبهذا ، تعمل العلامة التجارية "شرف للصرافة" مع 42 فرعًا هنا في الإمارات العربية المتحدة.

تم الافتتاح بحضور السيد ياسر شرف (نائب الرئيس للخدمات المالية والتجزئة للمجموعة) والسيد أحمد بوعبد الله (عضو مجلس الإدارة - شرف للصرافة) .السيد عماد المالك - (الرئيس التنفيذي) ، والسيد زين الدين أمراتيوالا (CBO) ، ومسؤولون من شرف للصرافة وموظفي ميديا.

  • شارع الفلاح
      شارع الفلاح
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كجزء من مجموعة شرف ، تأسست شرف للصرافة في عام 1996 ، وهي واحدة من الشركات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التحويلات والحلول المالية ، وتدير الأعمال من خلال 42 موقعًا استراتيجيًا في الإمارات العربية المتحدة. من أجل تحسين إمكانية الوصول والراحة وسهولة الدفع في جميع أنحاء العالم ، تواصل شرف للصرافة توسيع شبكتها. تقدم الفروع حلاً شاملاً لعملائها لجميع التحويلات الشخصية والشركات ، ومتطلبات الفوركس ، ومعالجة الرواتب من خلال نظام حماية الأجور.

 

  • كابيتال مول
    كابيتال مول

 

في تصريحاته بمناسبة افتتاح الفروع الجديدة في أبو ظبي، قال السيد ياسر شرف (نائب الرئيس للخدمات المالية والتجزئة للمجموعة): "إن افتتاح شرف للصرافة للفروع الجديدة هو شهادة على التزامنا بتزويد عملائنا بأفضل الخدمات المالية وأفضل تجربة وخدمات ممكنة ". عماد المالك ، )الرئيس التنفيذي لشركة شرف للصرافة( نحن متحمسون لفتح فروعنا الجديدة في أبو ظبي لتزويد عملائنا بمزيد من الراحة وسهولة الوصول ، نريد دائمًا أن نكون قريبين من عملائنا قدر الإمكان ووفقًا لشعارنا "أنت تستحق الأفضل" ، نريد دائمًا تقديم الأفضل لعملائنا.

  • فلل الريف
    فلل الريف


 

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