تسلا تستهدف السوق الماليزي

كوالالمبور (د ب أ)

تعتزم شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية تسلا تسويق سياراتها في ماليزيا للاستفادة من تنامي الطلب على السيارات الكهربائية في منطقة جنوب شرق آسيا ككل. وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن ماليزيا تركز على تطوير منظومة للسيارات الكهربائية وتشجع على استخدام هذه السيارات.. وتستهدف ماليزيا وصول السيارات الكهربائية، بما في ذلك الهجينة إلى 15% من إجمالي مبيعات السيارات في البلاد بحلول 2030. وفي الشهر الماضي قالت شركة فيتش سوليوشنز إنها تتوقع نمو مبيعات السيارات الكهربائية في ماليزيا بنسبة 82% خلال العام الحالي إلى حوالي 5840 سيارة.