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أحمد بن محمد يفتتح معرض دبي العالمي للقوارب 2023

أحمد بن محمد خلال افتتاح معرض دبي للقوارب يرافقه عدد من كبار المسؤولين (وام)
2 مارس 2023 01:29

دبي (الاتحاد)

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افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، أمس معرض دبي العالمي للقوارب 2023، الذي يعد واحداً من أبرز معارض لليخوت في العالم، ويُقام في دبي هاربر من 1 إلى 5 مارس.
وتفقد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم جانباً من فعاليات المعرض، يرافقه هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وسلطة مركز دبي التجاري العالمي؛ وسعيد محمد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين.
وخلال جولته في المعرض، زار سموه أجنحة كل من مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، حيث تعرف سموه على خدمة التفتيش الذكي للوسائل البحرية، وهي عبارة عن خدمة رقمية مميزة توفر وقت وجهد المتعاملين، تماشياً مع خطة دبي بتسريع الأعمال وتسهيل رحلة المتعاملين، حيث يستخدم البرنامج الذكي عند تجديد وترخيص الوسائل البحرية، وذلك من خلال قيام المتعامل بالاتصال ببرنامج مرئي مع مفتشي سلطة مدينة دبي الملاحية لفحص الوسيلة البحرية عن بُعد ومن دون عناء إحضارها إلى مقر السلطة.
كما توقف سموه عند جناح شرطة دبي، حيث شاهد سموه زورقاً حائزاً على بطولتين عالميتين بقيادة الثنائي عارف الزفين ونادر بن هندي. كما توقف سموه عند منصة شركة الخليج لصناعة القوارب «جلف كرافت»، التي تعرض للمرة الأولى يختها السوبر المرتقب «ماجستي 111»، كما شملت زيارة سموه منصة عرض شركة الربان مارين، لصناعة القوارب المروضة لأمواج البحر، كما شاهد سموه يخت «برنسيس» وهو أحدث اليخوت الفاخرة التي انتجتها شركة «برنسيس» لصناعة اليخوت.»
ويسلط معرض دبي العالمي للقوارب الضوء على الإمكانات الكبيرة للمنطقة كوجهة بحرية رائدة على مستوى العالم. كما يرسّخ مكانة دبي بين أفضل عشرة مراكز بحرية في العالم.
وستشهد الدورة التاسعة والعشرون لأكبر وأبرز فعالية بحرية في منطقة الشرق الأوسط مشاركة أكثر من 1000 شركة وعلامة تجارية من أكثر من 60 دولة على مستوى العالم، وقد حظيت الدورة الحالية من المعرض بإشادات واسعة لأثرها الإيجابي على القطاع البحري العالمي ودورها المحوري في استقطاب أبرز الجهات الفاعلة فيه تحت منصة واحدة.
ويحظى معرض دبي العالمي للقوارب بمكانة رائدة في القطاع البحري في منطقة الشرق الأوسط، ويمثل منصةً لعرض اليخوت والقوارب، وأحدث الابتكارات في المعدات والكماليات البحرية، بمشاركة عارضين من أبرز المصنعين المحليين والدوليين. ومنذ انطلاقة المعرض للمرة الأولى قبل أكثر من عقدَين، اكتسب «معرض دبي العالمي للقوارب» شهرته الواسعة وبات أحدَ أكثر الفعاليات البحرية استقطاباً للزوّار في المنطقة، حيث يشتمل على القوارب واليخوت الفاخرة، ويسلّط الضوء على ما يبدعه حرفيون من جميع أنحاء العالم، ما يمنحُ المهتمّين بعالم القوارب فرصة الاطلاع على أحدث ما يشهده هذا القطاع.

أحمد بن محمد
دبي
الإمارات
أحمد بن محمد بن راشد
معرض دبي العالمي للقوارب
معرض دبي للقوارب
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