%10 نمو صناعة القوارب في الإمارات

يوسف العربي (دبي)

تنمو مبيعات القوارب «اليخوت» في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 10% خلال عام 2023، بحسب خبراء بالقطاع.

وأكد محمد حسين الشعالي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج لصناعة القوارب «جلف كرافت» أن الصناعات البحرية الإماراتية استعادت عافيتها وتجاوزت مستويات ما قبل الجائحة.

وأضاف على هامش معرض دبي العالمي للقوارب أن الإمارات باتت عاصمة الصناعات البحرية في الشرق الأوسط، لافتاً إلى تميز الصناعة المحلية بالجودة والتقنيات والأسعار التنافسية نتيجة التكامل في هذا المجال من خلال تصنيع مختلف المكونات.

وقال إن بيئة الأعمال التنافسية في الإمارات أسهمت في تطوير صناعات بحرية قوية في الدولة متوقعاً نمو مبيعات السوق المحلية بنسبة 10% خلال عام 2023. ولفت إلى أن «جلف كراف» نجحت خلال عام 2022 في تسليم 180 قارباً و13 يختاً في منشأتيها للتصنيع في دولة الإمارات وجزر المالديف،

وأشار إلى أن الشركة تعتزم تسليم قوارب بقيمة 500 مليون درهم خلال عامين بواقع 200 مليون درهم خلال العام الحالي و300 مليون درهم خلال العام المقبل.

ونوه بأن تأثير التضخم على الصناعات البحرية محدود للغاية حيث أن الفئة التي تقوم بعمليات الشراء تتمتع بملاءة مالية قوية ويمكنهم استيعاب الزيادات المحدودة في الأسعار.

وقال إن معرض دبي العالمي للقوارب يمثل منصة رئيسة لعرض منتجات الشركة، حيث يتم دعوة 1000 من عملاء الشركة للمعرض، فضلاً عن 40 موزعاً، كما يتم عقد مؤتمر سنوي للموزعين خلال المعرض.

وأوضح أن «جلف كرافت» تشارك سنوياً في أكثر 6 فعاليات خارجية رئيسة، أهمها موناكو وكان ودوسلدورف وميامي وسنغافورة ومالديف مشيراً إلى أن 70% من منتجات الشركة يتم تصديرها مقابل تخصيص 30% للسوق المحلية. ولفت إلى أن الشركة تستهدف زيادة حصة السوق المحلية والخليجية خلال المرحلة المقبلة لتعزيز تواجدها في السوق الأساسي فضلاً عن الاحتفاظ بحصتها بالأسواق الخارجية.

أكبر مرسى

وتعتبر «جلف كرافت» أكبر شركة مُتخصّصة في صناعة القوارب واليخوت الفاخرة خارج القارة الأوروبية.

ومن جهته قال عبدالله بن حبتور الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «شمال القابضة» الشركة المالكة والمطورة لمشروع «دبي هاربر» الذي يستضيف معرض دبي العالمي للقوارب.

وأضاف أن «دبي هاربر»، يحتضن أكبر مراسي اليخوت في منطقة الشرق الأوسط، إذ يضم 700 رصيف يمكنها أن تستضيف يخوتاً كبيرة يصل طولها حتى 160 متراً، مشيراً إلى أن هذه الأرصفة تقدم حلولاً متكاملة للضيوف وأفراد الطواقم وتزودهم بأرقى الخدمات.

مراسي القوارب

وقال سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، المستشار الأول لمعرض دبي العالمي للقوارب، إن عدد مراسي القوارب واليخوت في دبي، سيصل إلى 20 ألف مرسى بحلول عام 2025 مع استكمال أعمال التطوير في المشاريع الأسبوعية الضخمة، مثل «دبي هاربر» و«قناة دبي المائية» و«جزر العالم» و«جزر ديرة» وغيرها.