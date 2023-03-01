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تشغيل المحطات الكهربائية في جزيرة الجبيل

تشغيل المحطات الكهربائية في جزيرة الجبيل
2 مارس 2023 01:29

أبوظبي (الاتحاد)

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كشفت شركة ليد للتطوير عن نجاح تشغيل المحطات الكهربائية الفرعية في مشروع تطوير جزيرة الجبيل، في خطوة مهمة نحو إكمال أعمال البنية التحتية وتسليم الأراضي، إلى جانب تسهيل إجراء أعمال الاختبار والتشغيل الرئيسية للفلل ووحدات التاون هاوس من قبل المقاول الرئيس لمشروع جزيرة الجبيل.
وقال المهندس عبدالله سعيد الشامسي، مدير العمليات في شركة جزيرة الجبيل للاستثمار: «يسرنا الإعلان عن تغذية المجموعة الأولى من محطات الكهرباء الفرعية في جزيرة الجبيل، والذي يمثّل إنجازاً مهماً في مسيرة أعمال تطوير البنية التحية للمشروع، ونتوجه بالشكر لجميع الجهات الحكومية المعنية، لاسيما دائرة البلديات والنقل وبلدية مدينة أبوظبي وشركة أبوظبي للنقل والتحكم، على دعمهم المطلق لتحقيق هذه الخطوة».

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