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6518 حساباً جديداً للمستثمرين في سوق دبي المالي

سوق دبي المالي
2 مارس 2023 01:29

أبوظبي (وام)

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أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 6518 حساباً جديداً للمستثمرين خلال شهري يناير وفبراير الماضيين وسط زخم كبير يشهده السوق منذ العام الماضي بعد الإعلان عن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية، وهو ما أسهم في استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين. 
واستناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، سجل عدد الحسابات الجديدة في سوق دبي المالي نمواً كبيراً بنسبة جاوزت 54.2% خلال الشهرين الماضيين، مقارنة بـ 4226 حساباً جديداً خلال يناير وفبراير 2022. 
وتوزعت الحسابات الجديدة للمستثمرين في سوق دبي المالي منذ مطلع العام الجاري بواقع 3082 حساباً في يناير و3436 حساباً في فبراير الماضي.

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سوق دبي المالي
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