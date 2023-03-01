60 مليار درهم استثمارات 25 ألف سيدة أعمال

حسام عبدالنبي (دبي)

كشفت فعاليات حلقة نقاشية عقدت في دبي تحت عنوان «الاستثمار في دبي»، عن ارتفاع عدد سيدات الأعمال في دولة الإمارات إلى 25 ألف سيدة أعمال يدرن مشروعات تتجاوز قيمتها السوقية 60 مليار درهم.

وأكد المشاركون في الحلقة النقاشية أن المرأة الإماراتية أثبتت قدرتها على القيادة وتحمل المسؤولية، حيث تمثل نسبة 66% من حجم القوى العاملة في القطاع الحكومي، وتعد هذه النسبة من الأعلى عالمياً، كما تستحوذ الإماراتيات العاملات في مؤسسات وشركات القطاع الخاص المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين على نحو 57.3% من إجمالي الكوادر الوطنية العاملة في هذا القطاع، وتصل مساهمة المرأة في سوق العمل في الدولة إلى نحو 46.6%. وأضافوا أن دولة الإمارات حققت قفزات نوعية في مجال تمكين المرأة في مجالات الاقتصاد والأعمال، حيث جاءت في المركز الأول عربياً و68 عالمياً في التقرير العالمي لإنصاف المرآة في مجال الحصول على حقوقها الصادر عن الأمم المتحدة، والذي يعتمد على 4 محاور هي الاقتصاد والسياسة والصحة والتعليم، وذلك بعد أن كانت الإمارات في المركز 120 عالمياً في عام 2020.

وأعلن محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة «الصكوك الوطنية، خلال الحلقة النقاشية، عقد شراكة بين شركة «الصكوك الوطنية» و«هيئة المرأة العربية» مؤخراً بهدف تمكين المرأة في المنطقة وتعزيز مهاراتها.

وقال العلي، إنه منذ بدء برنامج «الصكوك الوطنية» «قبل 17 عاماً شكلت المرأة عنصراً رئيساً، حيث استحوذت على نسبة تعادل 30% من مدخرات الأفراد، فيما مثلت النساء 50% من حملة الصكوك الوطنية متضمنة 37% مواطنات إماراتيات، وشكلت النساء التي تدخرن بانتظام 10% من حملة الصكوك الوطنية.

تمكين المرأة

قال محمد الدليمي، الأمين العام لهيئة المرأة العربية، إن الادخار في المحافظ الاستثمارية وانخراط المرأة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يعد من أهم أسباب انتعاش الاقتصاد الوطني، داعياً إلى تشجيع المرأة على الاستثمار عبر سن القوانين والتشريعات الجاذبة والمحفزة. وأشاد الدليمي، بجهود دولة الإمارات في تمكين المرأة وإدماجها في سوق العمل والإبداع، حيث أثمرت رؤية قيادة الدولة عن جعل الإمارات أرض الفرص والازدهار والتعايش، منوهاً أن التقارير الدولية تظهر نجاح رؤية الإمارات لتمكين المرأة الإماراتية وتشجيعها على الدخول إلى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.