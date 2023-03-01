«إنفستوبيا» تُطلق منصتها الاستثمارية «ماركت بليس»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة «إنفستوبيا» 2023 منصتها الاستثمارية الجديدة «ماركت بليس» Market Place، بهدف تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية لا سيما قطاعات الاقتصاد الجديد، وترسيخ مكانة الإمارات وجهة استثمارية رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي..

جاء ذلك بمناسبة الدورة الثانية من مؤتمر «إنفستوبيا» التي تقام غداً وبعد غد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ورئيس إنفستوبيا: «إن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، انتهجت سياسات استثمارية تنافسية ومرنة أسهمت في تعزيز مناخها الاستثماري، ودعمت مكانة الإمارات المتميزة على خريطة الاستثمار العالمية». وأشار إلى أن منصة «ماركت بليس» تدعم رؤية الدولة «نحن الإمارات 2031»، الرامية إلى تعزيز مكانة الدولة كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، وذلك من خلال توفير المزيد من الفرص والممكنات الاستثمارية الجديدة لمجتمعات الأعمال عبر بوابة واحدة، بما يعزز من زيادة جاذبية الدولة للاستثمارات، وبما يدعم المستهدف الوطني بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول عام 2031.

وستكون المنصة متاحة لأعضاء مجتمعات إنفستوبيا ومنها شركاء إنفستوبيا المحليون والإقليميون والعالميون، والمستثمرون في رأس المال المخاطر والمستثمرون الملائكة، والمستثمرون المؤسسون والصناديق الكبيرة وصناديق الثروة السيادية، والبنوك.

وتوفر المنصة فرصاً وممكنات في كافة قطاعات الاقتصاد الجديد لا سيما الطاقة المتجددة وقطاع الرعاية الصحية، والنقل، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا الزراعية والمالية، وغيرها من القطاعات القائمة على التكنولوجيا والابتكار والتي ستقود النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال العقد المُقبل، بما يسهم في زيادة تدفق الاستثمارات نحو المشاريع والقطاعات المستقبلية.

كما ستدعم إنفستوبيا مستهدفات الدولة على الصعيد العالمي خاصة في دعم أجندتها للتنمية الخضراء، وستعمل على تحفيز الاستثمارات العالمية في المشاريع المستدامة والصديقة للبيئة.وستعمل مؤسسة إنفستوبيا مع شركائها الإستراتيجيين وقادة الصناعة، من أجل تطوير المنصة الجديدة.