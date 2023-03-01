1.2 مليار درهم أرباح «فلاي دبي» في 2022

دبي (الاتحاد)

نمت أرباح «فلاي دبي» بنسبة 43% لتصل الى 1.2 مليار درهم مع نهاية 2022، لتعكس النموذج القوي للأعمال القائم على كفاءة التشغيل والمرونة، مسجلة أعلى أرباح سنوية في تاريخها.

وتعليقًا على إعلان الشركة عن هذه النتائج القياسية لعام 2022 ، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الاعلى لفلاي دبي: «الأداء التاريخي الذي حققته فلاي دبي خلال العام الماضي هو نتيجة مباشرة لنموذج الأعمال القوي للناقلة وقدرتها على التكيف والمرونة خلال التحديات والتي عززت مكانتها كعامل محوري في نجاح دبي كمركز عالمي للطيران».

واضاف سموه:« التزمت فلاي دبي دوماً بالمحافظة على معاييرها العالية في ادارة التكلفة والكفاءة التشغيلية مع الحفاظ على فريق العمل وتنميته على مدى العامين الماضيين، مما مكنها من الاستجابة بسرعة عالية للطلب القوي ودعم التعافي السريع في دبي.

تحقيق فلاي دبي للربحية للسنة الثانية على التوالي منذ بدء الجائحة هو انعكاس للمساهمة الاستثنائية لفريق العمل في الشركة والبيئة الإيجابية التي نعمل فيها والتي تساعد على النمو والنجاح .أتطلع إلى رؤية الدور المحوري الذي تلعبه فلاي دبي في صناعة الطيران لتكون قوة مؤثرة في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية دي 33».

الغيث: موقفنا المالي المرن مكننا من الحفاظ على التدفقات النقدية

قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، في تعليقه حول نتائج فلاي دبي السنوية لعام 2022:«لقد أدركنا مبكرًا الفرص الكبيرة المتنامية التي توفرها دبي والتي حفزتنا دوماً لنكون في كامل جاهزيتنا لتوسيع نطاق عملياتنا بمجرد عودة الطلب على السفر. مكّننا موقفنا المالي المرن من الحفاظ على التدفقات النقدية الإيجابية من دون الحاجة إلى الدعم الحكومي الذي كان متاحاً لنا خلال الجائحة. كان العام الماضي عامًا استثنائيًا، مدفوعاً بتسارع الطلب، وتزامناً مع الشهور الأخيرة من إكسبو 2020 إضافة إلى الجهود غير المسبوقة لتسهيل حركة المسافرين ومشجعي كرة القادم بين والدوحة ودبي خلال المونديال الاخير».

وحول توقعاته للعام الجاري قال الغيث «ما زالت دبي والإمارات عموماً واحدة من أكثر الوجهات الجاذبة لحركة التجارة والسياحة يعززها اقتصاد قوي ومتنام، ومحورعالمي للطيران يواكب النمو السكاني. وبرغم التحديات المستمرة التي تواجهها صناعة الطيران، لايزال مسار النمو لدينا على الطريق الصحيح لدعم وتعزيز موقع دبي كمركز عالمي للطيران. وأضاف «خلال العام الجاري 2023، سنستمر في الاستثمار في التقنيات الجديدة والبنية التحتية ، وتوسيع شبكتنا وتعزيز رحلاتنا من خلال شراكات الطيران الخاصة بنا. كما أننا مستمرون في توظيف مختلف الكفاءات لدعم أسطولنا وشبكتنا المتنامية». وقال الغيث «سنعمل على تطوير وتنمية قدراتنا الهندسية والتدريب داخلياً بهدف تعزيز قدرات الشركة وفاعليتها مما يعكس مرحلة النضج في مسيرتنا. لقد استثمرنا في الطائرات التي تقلل من استخدام الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون ، نتوقع هذا العام استلام 17 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس 8».