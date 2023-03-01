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مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية
2 مارس 2023 01:29

أبوظبي (وام)

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أغلقت أسواق الأسهم المحلية في المنطقة الخضراء بختام تعاملات أمس، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز مليار درهم لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي.
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.115 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس الأول إلى 3.116 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.519 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و597.5 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
ونجح سوق دبي المالي في الصعود للجلسة الثانية بعد ارتفاع مؤشره العام بنسبة 0.27% أو ما يعادل 9.29 نقطة ليغلق عند مستوى 3447.05 نقطة، فيما صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.09% ليقفل مستقراً عند 9853.93 نقطة مستمراً في ارتفاعه لثاني جلسة على التوالي.
واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.6 مليار درهم موزعة بواقع 1.28 مليار درهم في سوق أبوظبي و324.8 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 310.18 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 16.4 ألف صفقة.
وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي اليوم، «طيران أبوظبي» بنسبة 11% ورأس الخيمة العقارية 2.92% وأمريكانا 2.27% وأبوظبي الإسلامي 1.53% وأدنوك للحفر 1.51% وملتيبلاي 0.75% والفا ظبي 0.65% وبيانات 0.54% وأبوظبي التجاري 0.12%.
وتصدر «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 409.2 مليون درهم، تلاه «الفا ظبي القابضة» بسيولة 135.7 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» 65.9 مليون درهم.
وفى سوق دبي، ارتفع «إعمار العقارية» 0.89% مع تصدره قائمة الأكثر نشاطاً مستقطباً سيولة بنحو 104.2 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» جاذباً 41.2 مليون درهم وأغلق مستقراً من دون تغيير، ثم «إمباور» بسيولة 38.7 مليون درهم وديوا 28 مليون درهم، كما صعد سهم «إعمار للتطوير» 3.59% وسالك بنسبة 3.04% والخليج للملاحة 5.7%.

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