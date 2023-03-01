إدراج سندات وصكوك مقومة بالدرهم في ناسداك دبي

دبي (الاتحاد)

قرع هشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، ورئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي جرس افتتاح السوق في بورصة ناسداك دبي أمس، احتفالاً بإدراج سندات بقيمة مليار درهم صادرة عن بنك الإمارات دبي الوطني وصكوك بقيمة مُماثلة صادرة عن مصرف الإمارات الإسلامي في ناسداك دبي.

وتم تسعير السندات والصكوك لأجل ثلاث سنوات عند عائد 5.125% و5.05% على الترتيب. وقد بلغ إجمالي قيمة الطلبات للإصدارين مجتمعين 4.25 مليار درهم من مستثمرين من آسيا، الشرق الأوسط، وأوروبا.

وتعليقاً على ذلك، قال هشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني ورئيس مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي»: «إننا فخورون بالدور الرائد الذي يلعبه بنك الإمارات دبي الوطني ومصرف الإمارات الإسلامي في دعم سوق السندات والصكوك المقومة بالدرهم الإماراتي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وستسهم أولى إصداراتنا من السندات والصكوك المقومة بالعملة المحلية في زيادة عمق سيولة السوق وتمهيد الطريق أمام المصدرين الآخرين للاستفادة من الأسعار الجذابة التي يوفرها سوق رأس المال المقترض بالعملة المحلية. كما ستسهل سنداتنا وصكوكنا المقومة بالدرهم، والتي تعتبر الأولى التي تصدرها مؤسسة مصرفية إماراتية، الوصول إلى التمويل للشركات المحلية».