«مطار الشارقة» يطلق أعمال التوسعة الجديدة منتصف 2023

مصطفى عبد العظيم (دبي)

كشف علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، عن بدء العمل بمشروع التوسعة الجديدة منتصف العام الجاري، والتي سترفع الطاقة الاستيعابية للمطار من 13 مليون مسافر حالياً إلى 20 مليون مسافر خلال 3 سنوات.

وقال المدفع في تصريحات لـ«الاتحاد» على هامش ملتقى تكريم الشركاء الاستراتيجيين والإعلاميين تحت شعار «معاً نمضي قُدُماً»، أن مشروع التوسعة الجديدة سيستغرق 3 سنوات، لافتاً إلى إمكانية الوصول بالطاقة الاستيعابية إلى 25 مليون مسافر.

ونوه المدفع بالإنجاز الذي حققه مطار الشارقة خلال العام 2022 باستقباله لأكثر من 13 مليون مسافر، مقارنةً بـ 7 ملايين مسافر خلال العام الأسبق بنمو 84.73%، وارتفاع حركة الطائرات لتسجل 87.495 رحلة، مقارنةً بـ57.679 حتى نهاية عام 2021، بزيادة 51.69%، مقترباً من مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19» التي استقبل المطار خلالها 13.6 مليون مسافر خلال عام 2019.

وقال رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: «تمثّل هذه النتائج القياسية قفزة نوعية في طريقنا نحو التميز والريادة، وتمثيلاً حقيقياً لرؤى وتطلّعات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ونتيجةً للمتابعة الحثيثة من قبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة. كما أنها تدعم توجهاتنا الاستراتيجية في تنشيط قطاع السفر في إمارة الشارقة، وتطلعاتنا نحو تقديم مستوى فريد من الخدمات للمسافرين. ومن شأن ذلك أن يعزّز استثماراتنا نحو زيادة القدرة الاستيعابية للمطار وإغناء شبكة الوجهات السياحية للمطار»، مشيداً بكفاءة الموارد البشرية والبنى التحتية المتطورة.

وأشار المدفع إلى أن مؤشرات العام الجاري تشير إلى مواصلة النمو في أعداد المسافرين والحركة الجوية، خاصة في ظل التوسع في شبكة وجهات الشركات العاملة بالمطار وخاصة العربية الطيران.

ونظّمت هيئة مطار الشارقة الدولي ملتقى تكريم شركائها الاستراتيجيين والإعلاميين تحت شعار «معاً نمضي قُدُماً»، وذلك تقديراً لجهودهم ومساهماتهم في تعزيز ودعم أعمال الهيئة نحو تقديم تجربة سفر فريدة وخدمات متميزة للمسافرين.

من جهته شدد الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، في كلمته على التزام الهيئة بتقديم الدعم عالي المستوى لشركائها، وتوفير البيئة المناسبة لهم والإشراف على تنفيذ أعمالهم داخل مطار الشارقة ضمن أعلى معايير الجودة العالمية. وتخلّل الحفل عرض فيديو لأهم الإنجازات التي حقّقتها هيئة مطار الشارقة الدولي خلال عام 2022، استكمالاً لمسيرة التنمية التي بدأتها منذ تأسيسها.