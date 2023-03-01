الخميس 2 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

الذهب يواصل الصعود مع تراجع الدولار

سبائك من الذهب
1 مارس 2023 10:44

 واصلت أسعار الذهب الصعود للجلسة الثالثة اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار، ومع ذلك تسببت المخاوف من زيادات أسعار الفائدة الأميركية على خلفية التضخم المرتفع على مستوى العالم في كبح المكاسب.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1831.43 دولار للأوقية بحلول الساعة 0536 بتوقيت جرينتش. كما زادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.1 بالمئة إلى 1838.90 دولار.

وسجل المعدن النفيس في فبراير أسوأ شهر له منذ يونيو 2021 بعد سلسلة من البيانات الأميركية التي أشارت إلى مرونة الاقتصاد وزيادة عدد الوظائف المتاحة في سوق العمل، مما أثار المخاوف من أن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم.


وهبط مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية في متناول المشترين من حائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 21.09 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 955.89 دولار وكذلك ارتفع البلاديوم اثنين بالمئة إلى 1445.03 دولار.

أخبار ذات صلة
الذهب يتجه صوب أكبر انخفاض في 20 شهراً
ارتفاع طفيف للذهب وسط ترقب لمحضر اجتماع «المركزي الأميركي»
المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
اليوم 11:29
ولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية تفتتح مكتباً تمثيلياً في أبوظبي
الاقتصادي
ولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية تفتتح مكتباً تمثيلياً في أبوظبي
اليوم 15:27
علماء يكتشفون ممرا في الهرم الأكبر بالجيزة
دنيا
علماء يكتشفون ممرا في الهرم الأكبر بالجيزة
اليوم 15:20
شولتس: سوف نحقق هدف حلف الأطلسي بإنفاق 2% من الناتج المحلي على الدفاع
عربي ودولي
شولتس: سوف نحقق هدف حلف الأطلسي بإنفاق 2% من الناتج المحلي على الدفاع
اليوم 15:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©