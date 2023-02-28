طحنون بن زايد: الإمارات سجلت أسرع معدلات نمو اقتصادي

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم بنك أبوظبي الأول أمس اجتماع الجمعية العمومية السنوي في مقره بأبوظبي، حيث شهد مناقشة كافة البنود المطروحة والموافقة عليها، بما في ذلك توزيع أرباح نقدية بنسبة 52% من رأس المال المدفوع (0.52 درهم للسهم، وبإجمالي 5.74 مليار درهم) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وتستحق توزيعات الأرباح على مساهمي البنك المسجلين في 10 مارس 2023 (أي المشترين بتاريخ 8 مارس 2023).

وألقى اجتماع الجمعية العمومية السنوي الضوء على ما شهده عام 2022 من تقدم في الاستراتيجية التنموية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، وإثراء العروض والخدمات التي يقدمها للعملاء بالتزامن مع تعزيز حضوره الدولي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحسين الخدمات من خلال الاعتماد على أحدث الابتكارات الرقمية، والتركيز على أجندة الاستدامة دعماً للتطلعات الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال. وبفضل الإنجازات المحققة خلال عام 2022، فإن المجموعة في موقع يمكنها من المضي قدماً في مسيرتها التنموية، مرتكزة على قوة ومرونة اقتصادات المنطقة، الأمر الذي يتيح الاستفادة المثلى من الفرص المتاحة وتحقيق عائدات أفضل وأكثر استدامة للمساهمين.

أعضاء جدد

وقام بنك أبوظبي الأول بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، بما في ذلك معالي مريم محمد سعيد حارب المهيري، التي تعتبر أول سيدة تشغل عضوية مجلس إدارة البنك: سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان معالي الشيخ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان معالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري معالي مريم محمد سعيد حارب المهيري محمد ثاني مرشد غانم الرميثي سعادة محمد سيف السويدي وليد المقرب المهيري حميد عبدالله الشماري وخليفة عتيق المزروعي.

وبعد إتمامهم لعضوية مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول، سيغادر كل من: جاسم محمد الصديقي ومصبح هلال مصبح الكعبي وأندريه جورج صايغ.

التوسع الاستراتيجي

وتعليقاً على ذلك، قال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول: «شهد عام 2022 مواصلة جهود التنويع والتوسع الاستراتيجي في دولة الإمارات العربية المتحدة وأهم الاقتصادات الإقليمية، والتي سجلت أسرع معدلات نمو اقتصادي منذ عقد من الزمن، وهو ما تجسد في الأداء الإيجابي الذي حققه القطاع المصرفي في الدولة، معززاً ركائزه القوية ومرونته على مدار العام. وبالاستفادة من ظروف الاقتصاد الكلي الإيجابية، كان تركيز بنك أبوظبي الأول موجهاً نحو إرساء أسس راسخة لمستقبل مستدام، وحققنا خلال العام تقدماً ملموساً نحو تحقيق هذه الرؤية، الأمر الذي انعكس إيجابياً على أدائنا المالي القوي، في الوقت الذي واصلنا فيه تنفيذ استراتيجيتنا الرامية إلى بناء بنك مستقبلي بكل المقاييس. وتماشياً مع التزامنا الجاد والمستمر بتحقيق أفضل قيمة مستدامة لمساهمينا على المدى الطويل، يسر مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول أن يعلن عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 5.74 مليار درهم إماراتي للسنة المالية 2022، بزيادة تبلغ 7% مقارنة بعام 2021. وعليه، فإننا نتطلع قدماً إلى منح زخم أكبر لأهدافنا التنموية ومساعي الاستدامة، والاستفادة من الفرص الجديدة وتوظيفها لخدمة مساهمينا وعملائنا وموظفينا في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة والعالم».

أرقام قياسـية

قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «يستند توزيع الأرباح النقدية هذا العام على تسجيل مجموعة بنك أبوظبي الأول أرقاماً قياسية سواء من حيث صافي الأرباح الذي بلغ 13.4 مليار درهم، أو الإيرادات التي وصلت إلى 23.9 مليار درهم، بالتزامن مع ارتفاع إجمالي أصول المجموعة إلى 1.1 تريليون درهم، أي 300 مليار دولار، للمرة الأولى في تاريخ البنك أيضاً. وحرصنا خلال العام على ترسيخ مكانة بنك أبوظبي الأول كبنك عالمي رائد يحمل في استراتيجيته تجليات الرؤى السباقة والتطلعات الطموحة لإمارة أبوظبي. وقمنا بتوسيع نطاق أنشطتنا لتشمل أسواق جديدة تساهم في تعزيز دورنا على صعيد التدفقات التجارية والاستثمارية، وترسيخ حضورنا في أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واتسمت خدماتنا وعروضنا بالمزيد من التخصص والتميز في إطار جهودنا الرامية لتوظيف إمكانياتنا الكاملة لمواصلة دورنا كمحرك أساسي لعجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة. وأصبح بنك أبوظبي الأول شريكاً عالمياً للمستثمرين والشركات، وأكثر البنوك مصداقية للعملاء الأفراد في أسواقنا الرئيسية. وساهمت نتائجنا المالية القياسية في المحافظة على زخم كافة عمالنا الرئيسية، وتحقيق إنجازات هامة على مستوى أولوياتنا الاستراتيجية. وبناءً على ما حققناه من نجاحات، سنواصل خلال عام 2023 العمل للمضي قدماً في مسيرة التنمية المستدامة ورسم ملامح النمو الاقتصادي المستقبلي المستدام».