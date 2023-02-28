9 مليارات دولار تمويلات «أبوظبي الأول» لمشاريع الاستدامة

أبوظبي (وام)

نجحت مجموعة بنك أبوظبي الأول في تسهيل أكثر من 9 مليارات دولار من التمويلات المرتبطة بمشاريع الاستدامة خلال العام الماضي 2022، وذلك تماشياً مع رؤية البنك الهادفة إلى توفير تمويل مستدام بقيمة 75 مليار دولار أميركي بحلول عام 2030.

وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، في كلمتها خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي عقد مساء أمس، إن السندات الخضراء خلال العام الماضي وحده مثلت حوالي نصف إصدارات المجموعة، بالإضافة إلى تطوير عروض التمويل والقروض والحسابات المستدامة لمساعدة العملاء في تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بهم.

وأوضحت أن «أبوظبي الأول» يطمح لريادة جهود التحول نحو مستقبل منخفض الكربون، لا سيما أنه أول بنك ينضم إلى التحالف المصرفي لخفض الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن كونه أول بنك على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعلن التزامه بالحياد الكربوني دعماً لأهداف دولة الإمارات في هذا المجال.

وأشارت الرستماني إلى أن «أبوظبي الأول» يساهم بدور فعال في دعم جهود التحول نحو الطاقة النظيفة من خلال التطوير المستمر لأعمالنا، ودعم عملائنا وتزويدهم بأفضل الخدمات والمنتجات المرتبطة بالاستدامة.

وأوضحت أن بنك أبوظبي الأول واصل خلال العام الماضي العمل على تعزيز مكانته الرائدة على مستوى المنطقة، من خلال التركيز على ثلاثة محاور رئيسية، حيث تركز المحور الأول على ترسيخ دور البنك كمحرك أساسي لعجلة التنمية الاقتصادية، وتحقيق النمو المستدام في المنطقة من خلال تقديم التسهيلات في مجالات التجارة الدولية والاستثمارات والتدفقات النقدية، محققين بذلك أفضل النتائج والعائدات المستدامة، وطويلة الأجل للمساهمين.

وذكرت أن المحور الثاني تركز على توسيع أعمال وحضور البنك في أسواق جديدة على مستوى العالم، من خلال استراتيجية نمو متكاملة وخطة عمل محكمة تهدف إلى تعزيز النتائج، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المجزية في الأسواق المختلفة، حيث يتمتع البنك اليوم بحضور دولي قوي في 20 سوقاً تمتد من القارة الأميركية إلى آسيا، بينما استند المحور الثالث إلى مواصلة التركيز على الشراكات الاستراتيجية والاستثمار في الرقمنة وأحدث أدوات التكنولوجيا، وذلك من أجل تقديم أفضل تجربة لعملاء البنك في الأسواق المختلفة، وتعزيز النمو المستدام.

وذكرت الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، أن الاستراتيجية التنموية للبنك ترتكز على مكانته المرموقة كأحد أكثر البنوك أمناً وربحية في العالم، إلى جانب قوة السيولة ورأس المال، فضلاً عن التصنيف الائتماني القوي عند مستوى (AA-)، مشيرة إلى أن أسس الأعمال القوية التي يتمتع بها البنك عكست الأداء المالي المتميز خلال العام الماضي.

وقالت الرستماني إن مجموعة بنك أبوظبي الأول لعبت دوراً أساسياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة، ودعم التجارة الدولية والاستثمار على مدى السنوات الخمسين الماضية، مضيفة: «نتطلع اليوم، ونحن على أعتاب مرحلة جديدة تنسجم في مضمونها وأهدافها مع الرؤى التنموية الوطنية لدولة الإمارات، لمواصلة تقديم خدمات شاملة معزّزة بأحدث الحلول الرقمية التي تدعم الأنشطة التجارية، والقطاعات الناشئة، وخطط التنويع الاقتصادية، لنرسي بذلك معايير جديدة في القطاع، وسعيه المتواصل للتحول نحو الاستدامة».