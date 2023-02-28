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الاقتصادي

اتصالات من e& تطلق تقنية شبكات 5G المستقلة للأفراد والأعمال

خالد مرشد
1 مارس 2023 01:22

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت «اتصالات من e&» أمس الإطلاق التجاري لشبكة الجيل الخامس المستقلة (5G Standalone network) وإتاحتها للأفراد وقطاعات الأعمال للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
وتشكل هذه التقنية الجديدة تقدماً هائلاً بالمقارنة مع شبكة الجيل الخامس غير المستقلة المتاحة حالياً في الأسواق والتي كانت اتصالات من e& السبّاقة إقليمياً في إطلاقها تجارياً عام 2018. إذ تستخدم التقنية الجديدة شبكة مستقلة خصيصاً للجيل الخامس 5G، عوضاً عن الوصول الراديوي للجيل الخامس عبر شبكة الجيل الرابع المتقدمة 4G LTE.
وقال خالد مرشد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا وتقنية المعلومات في «اتصالات من e&»: «نفخر بالإعلان عن استثمارنا الناجح والمتمثل في إطلاق تقنية الجيل الخامس المستقلة (5G Standalone)، وهو إنجاز مهم يتيح لنا تقديم الحلول المتكاملة لشبكة الجيل الخامس إلى عملائنا في دولة الإمارات، لتزويدهم بأحدث الابتكارات الرقمية والتجارب الفائقة، لتشكل نقطة انطلاق نحو تعزيز الأعمال والاستثمارات المحلية. وستتيح لنا شبكة الجيل الخامس المستقلة تقديم الخدمات المتميزة لعملائنا وأحدث حلول الاتصال بسرعات عالية وزمن استجابة منخفض، إذ ساهمت شراكاتنا المثمرة في رفع جودة خدماتنا، أثناء تعزيز موثوقية وكفاءة وقيمة التجارب التي نقدمها لعملائنا. نحن فخورون بدورنا الريادي في شبكات الجيل الخامس».

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