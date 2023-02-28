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الاقتصادي

الاتحاد للطيران تطلق 5 وجهات أوروبية جديدة

الاتحاد للطيران تطلق 5 وجهات أوروبية جديدة
1 مارس 2023 01:22

رشا طبيلة (أبوظبي)

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تسير الاتحاد للطيران رحلاتها التجارية في الوقت الراهن إلى 65 وجهة حول العالم، فيما سترفع الشركة عدد الوجهات إلى 70 وجهة بحلول أكتوبر، مع إضافة 5 وجهات أوروبية جديدة بين شهري يونيو وأكتوبر المقبلين.
وأشارت الناقلة في موقعها الإلكتروني أمس، أن الوجهات الخمس تشمل ليزبون في البرتغال بدءاً من الثاني من يوليو المقبل، وملقة في إسبانيا بدءاً من 18 يونيو، وجزيرة ميكانوس في اليونان بدءاً من 16 يونيو المقبل، وكوبنهاجن في الدنمارك بدءاً من الأول من أكتوبر، ودوسولدورف في ألمانيا بدءاً من الأول من أكتوبر.
وتفصيلاً حول وجهات الاتحاد للطيران عبر القارات، فتسير رحلاتها إلى 14 وجهة في شبه القارة الهندية، منها أحمد أباد وكراتشي وحيدر أباد وتشيناي وكولومبو وكوتشي ولاهور ونيودلهي ومومباي. 
وتسير الناقلة 13 وجهة في آسيا والباسيفيك، منها سيدني وملبورن وبانكوك وجاكارتا وكوالامبور ومانيلا وسنغافورة وبوكيت وشنغهاي وسيؤول وطوكيو وغيرها من الوجهات.
وتسير رحلاتها إلى 23 وجهة أوروبية منها الوجهات الجديدة التي سيتم إضافتها، مثل أمستردام وأثينا وبرشلونة وفرانكفورت ودبلن وجنيف وإسطنبول ولندنومانشيستر ومدريد وميلان وباريس وميونيخ وروما وفيينا وغيرها من الوجهات الأوروبية.

الاتحاد للطيران
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