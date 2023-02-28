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الاقتصادي

16.6 مليار درهم التجارة غير النفطية بين أبوظبي والصين في 2022

خالد المرزوقي وفاطمة الحمادي وعدد من المسؤولين خلال المؤتمر (الاتحاد)
1 مارس 2023 01:22

سيد الحجار (أبوظبي)

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بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية بين أبوظبي والصين نحو 16.6 مليار درهم خلال العام 2022، بحسب خالد المرزوقي مدير إدارة التطوير والتخطيط الاستراتيجي في جمارك أبوظبي.
وقال المرزوقي لـ «الاتحاد» على هامش مشاركته في مؤتمر صحفي، للإعلان عن تفاصيل معرض المنتجات الصناعية الصينية، الذي تنظمه شركة جيانغسو للتعاون والاستثمار الأجنبي الصينية «جوسيك»، بأبوظبي خلال الفترة من 7 إلى 9 مارس الحالي، إن الشراكة الاقتصادية والتجارية القائمة بين الإمارات والصين، تؤهل لمزيد من الاستثمارات المتبادلة بمختلف القطاعات، مشيراً إلى النمو الملحوظ في عدد الشركات الصناعية الصينية في الإمارات.
ووقعت «موانئ أبوظبي» عام 2017 اتفاقية مساطحة لمدة 50 عاماً مع شركة «جوسيك» في منطقة التجارة الحرة التابعة لمدينة خليفة الصناعية، لتأجير مساحة 23.7 مليون قدم مربع إلى الشركات الصينية أي ما نسبته 2.2% من مساحة المنطقة.
وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي، من حيث القيمة حوالي 124 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2022، بمعدل نمو 12% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.
ومن جانبها، أشارت فاطمة الحمادي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مدينة خليفة الصناعية «كيزاد»، في تصريحات للصحفيين، إلى تنوع الشركات الصينية العاملة في المناطق الاقتصادية بأبوظبي، والتي تتوزع على مختلف القطاعات، موضحة أن الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة لقطاع الصناعة، شجع المزيد من المستثمرين الصينيين على الاستثمار بالقطاع خلال الفترة الأخيرة، وسط زيادة ملحوظة في الاستثمارات الصناعية الصينية بالإمارات.
وتوقعت الحمادي زيادة الاستثمارات الصينية بالإمارات، حيث تعد الصين تعد الشريك التجاري الأول عالمياً للإمارات وتستحوذ على ما نسبته 12% من تجارة دولة الإمارات الخارجية غير النفطية.
ويشارك في معرض المنتجات الصناعية الصينية بأبوظبي ما يزيد على 50 شركة من الشركات الصينية الرائدة بالقطاع.

التبادل التجاري بين أبوظبي والصين
أبوظبي
الإمارات
الصين
التجارة غير النفطية
خالد المرزوقي
فاطمة الحمادي
جمارك أبوظبي
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