القبيسي: ندرس مستويات الرسوم المفروضة على الأعمال

يوسف البستنجي (أبوظبي)

بدأت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي دراسة مستويات الرسوم المفروضة على الأعمال في الإمارة، بهدف تخفيف الأعباء على المستثمرين، في ضوء بدء التطبيق المرتقب لقانون ضريبة الشركات في الدولة، بحسب ما أكده سامح القبيسي، مدير عام الشؤون الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، في تصريحات للصحفيين على هامش فعاليات قمة أبوظبي الاقتصادية التي عقدت أمس في أبوظبي.

وشارك في القمة أكثر من 25 متحدثاً يمثلون الحكومة والشركات والتمويل والتكنولوجيا الذين قاموا بعرض تجاربهم وأفكارهم.

وقال القبيسي، بدأنا دراسة الرسوم المفروضة على الأعمال، على المستويين المحلي والاتحادي، بهدف تخفيف العبء على المستثمرين، في ضوء تطبيق قانون ضريبة الشركات المنتظر البدء به خلال العام الحالي.

وأضاف: «إنه كجزء من جهودنا لتشجيع الاستثمار والتجارة، نعمل باستمرار على تطوير بيئة الأعمال».

وقال: «لقد أصبحنا وجهة مفضلة للاستثمار نظراً لكوننا عاصمة لرأس المال وسياستنا الخارجية صديقة للأعمال، وتمنح الشركات المناسبة الفرصة للتوسع».

وأضاف أن حكومة أبوظبي توفر بيئة عالمية المستوى للمستثمرين ورجال الأعمال لتأسيس الشركات وامتلاكها بنسبة 100%.

وأوضح القبيسي أنه في إطار العمل على تسهيل التجارة، تقوم الدائرة بطرح عدد من المبادرات لخفض التكاليف وتبسيط الإجراءات ودمج الخدمات الحكومية بسلاسة لتمكين المستثمر من الوصول الصحيح إلى السوق.

وقال: «في أبوظبي، نهدف إلى تطوير اقتصادنا وتنويع مصادر دخلنا والاستفادة من فرص جديدة للاستثمار والنمو».

ولفت إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تسعى جاهدة لتنويع اقتصاد الإمارة من خلال دعم الصناعات عالية النمو مثل، التكنولوجيا المالية، السياحة، التكنولوجيا الزراعية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات و الخدمات الصحية.

وقال القبيسي «إن جهودنا في التنويع تؤتي ثمارها، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 10.5% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، وهو أعلى معدل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وبالمثل، نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 10.3 في المائة بنهاية الربع الثالث من عام 2022.

وأضاف: «أطلقت أبوظبي صندوقا بقيمة 5 مليارات درهم إماراتي لتشجيع المزيد من الشركات الخاصة على الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث تقدم مجموعة من الخدمات الاستشارية وحلول إدارة العلاقات، بما في ذلك دعم تكلفة جاهزية الاكتتاب العام للشركات المؤهلة».

قال القبيسي: «ندرك الحاجة إلى مزج الاستدامة مع النمو الاقتصادي».

وأوضح أن استراتيجية أبوظبي الصناعية عبارة عن برنامج بقيمة 10 مليارات درهم إماراتي سيزيد حجم قطاع التصنيع بأكثر من الضعف إلى 172 مليار درهم وسيخلق 13600 وظيفة ماهرة بحلول عام 2031.

نمو اقتصاد الإمارات

شدد عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي، على أهمية توجه دول الخليج نحو مزيد من الاعتماد على الطاقة المتجددة، كبديل لاستهلاك النفط في توليد الكهرباء وتحلية المياه، معتبراً أن هذا النهج من شأنه أن يحقق الاستدامة ويمنح دول الخليج مصادر دخل إضافية.

وقال: «إن البنك الدولي يتوقع أن يحقق اقتصاد الإمارات أعلى نمو اقتصادي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي»، متوقعاً أن يحقق نسبة نمو تبلغ %4.1 خلال عام 2023، معتبراً أن هذا المعدل سيكون جيداً في ضوء التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي حالياً.

وأشار إلى أن الإمارات حققت أداء اقتصادياً ملفتاً للنظر خلال عام 2022، في حين أن نسبة التضخم ظلت ضمن حدود مقبولة، مقارنة ببقية دول العالم، مشيراً إلى أن اقتصاد الإمارات يعد نموذجاً يحتذى به لدى دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة فيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي.

وبين أن جهود الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها دولة الإمارات وعمليات التنويع الاقتصادي والتسهيلات المستمرة في ممارسة الأعمال للشركات الأجنبية والمحلية على حد سواء، تسهم في تحقيق الأهداف التنموية التي تسعى دولة الإمارات لتحقيقها.