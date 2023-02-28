الأربعاء 1 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«أدنوك للتوزيع» تُطلق خدمة «فل آند غو»

«أدنوك للتوزيع» تُطلق خدمة «فل آند غو»
1 مارس 2023 01:22

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو لتكثيف الاستجابة الدولية الإنسانية لدعم سوريا
الإمارات تؤكد أهمية العمل المناخي لتحقيق النمو والازدهار

أعلنت أدنوك للتوزيع، أمس، عن طرح أحدث خدماتها، ‹أدنوك فل آند غو›، لتصبح بذلك أول موزع وقود على مستوى المنطقة يطرح هذه التقنية المبتكرة في محطات الخدمة. 
وتستخدم هذه الخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي أحدث الابتكارات في تكنولوجيا الرؤية الحاسوبية، بما في ذلك نماذج التعلم الآلي التي تُمكن الحاسوب من التعرف على المركبات والاستجابة على نحو يُضفي طابعاً شخصياً على تجربة التزويد بالوقود، مما يعزز مكانة الشركة الرائدة على مستوى الدولة في قطاع توزيع الوقود ومتاجر التجزئة.
وبعد تسجيل المركبة عبر تطبيق أدنوك للتوزيع، يستطيع العميل بكل بساطة زيارة إحدى محطات خدمة أدنوك التي تتوفر بها الخدمة الجديدة، حيث ستتعرف الكاميرات الذكية تلقائياً على المركبة. وعند مضخة الوقود، تُستخدم بيانات العميل المحفوظة مسبقاً لبدء عملية التزويد بالوقود تلقائياً بناء على نوع الوقود المفضل ومبلغ الإنفاق، مما يتيح تقديم تجربة سريعة وسلسة. ويستطيع العميل معرفة اِكتمال التزويد بالوقود عبر الشاشات الرقمية، حيث سيجد أيضاً دعوة إلى الاستفادة من العروض المخصصة في متاجر واحة أدنوك.
وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: «تجسد خدمة ‹أدنوك فل آند غو› رؤيتنا الرامية إلى الاستفادة من أحدث التقنيات لإحداث نقلة نوعية وتسريع تجربة التزويد بالوقود. ويأتي هذا التطور تزامناً مع شهر الإمارات للابتكار، ليؤكد على التزامنا المستمر باستخدام التكنولوجيا والابتكار لجعل رحلات عملائنا مجزية».

أدنوك للتوزيع
الإمارات
شركة أدنوك للتوزيع
محطات الوقود
آخر الأخبار
مالكو العقارات في أبوظبي مطمئنون لقوة سوق العقارات في العاصمة الإماراتية
الاقتصادي
مالكو العقارات في أبوظبي مطمئنون لقوة سوق العقارات في العاصمة الإماراتية
27 فبراير 2023
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
محمد أبو شهاب يلقي كلمة الإمارات أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو لتكثيف الاستجابة الدولية الإنسانية لدعم سوريا
اليوم 01:44
مساعدات الإمارات لليمن شملت مختلف مناحي الحياة (أرشيفية)
عربي ودولي
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: مساعدات الإمارات تعزز اقتصاد اليمن وتدعم العملة
اليوم 01:43
الرئيس السوداني السابق عمر البشير (أرشيفية)
عربي ودولي
السودان.. نقل عمر البشير إلى العناية المركزة
اليوم 01:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©