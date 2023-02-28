«الياه سات» تقترح توزيعات نقدية بـ 393 مليون درهم

أبوظبي (الاتحاد)

أقرت «الياه سات» توزيعات أرباح مقترحة للعام الكامل بقيمة 16.12 فلس لكل سهم بإجمالي 393 مليون درهم بزيادة قدرها 2% عن العام 2021.

وقالت الشركة في بيان، أمس، إنه تم دفع 50% من هذا المبلغ كتوزيعات أرباح مرحلية في أكتوبر 2022، ويتوقع دفع المبلغ المتبقي كتوزيعات أرباح نهائية في مايو 2023 رهناً بموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم.

وحققت شركة «الياه سات» نمواً قوياً في الإيرادات والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال فترة الـ12 شهراً، حيث زادت بنسبة 6% و7% على أساس سنوي على التوالي.

وقال مصبح الكعبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «الياه سات»: «في عام من التغييرات التحويلية المستمرة التي يشهدها قطاع الأقمار الصناعية، وعلى خلفية التحديات الاقتصادية العالمية، واصلت المجموعة تحقيق نمو كبير في الإيرادات، وهامش ربح قوي وتدفقات نقدية جيدة، ما يعزز قدرتها على الحفاظ على سياسة جذابة لتوزيع الأرباح وزيادتها، والاستثمار في فرص النمو وعمليات الاستحواذ». وأَضاف الكعبي: «إن الاختبار الحقيقي لأداء الشركة هو قدرتها على الوفاء بوعودها، ويسرني أن أرى فريق إدارة (الياه سات) يفي بالأهداف المالية المحددة».