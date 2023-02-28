الأربعاء 1 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«الياه سات» تقترح توزيعات نقدية بـ 393 مليون درهم

«الياه سات» تقترح توزيعات نقدية بـ 393 مليون درهم
1 مارس 2023 01:22

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو لتكثيف الاستجابة الدولية الإنسانية لدعم سوريا
الإمارات تؤكد أهمية العمل المناخي لتحقيق النمو والازدهار

أقرت «الياه سات» توزيعات أرباح مقترحة للعام الكامل بقيمة 16.12 فلس لكل سهم بإجمالي 393 مليون درهم بزيادة قدرها 2% عن العام 2021.
وقالت الشركة في بيان، أمس، إنه تم دفع 50% من هذا المبلغ كتوزيعات أرباح مرحلية في أكتوبر 2022، ويتوقع دفع المبلغ المتبقي كتوزيعات أرباح نهائية في مايو 2023 رهناً بموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم.
وحققت شركة «الياه سات» نمواً قوياً في الإيرادات والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال فترة الـ12 شهراً، حيث زادت بنسبة 6% و7% على أساس سنوي على التوالي.
وقال مصبح الكعبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «الياه سات»: «في عام من التغييرات التحويلية المستمرة التي يشهدها قطاع الأقمار الصناعية، وعلى خلفية التحديات الاقتصادية العالمية، واصلت المجموعة تحقيق نمو كبير في الإيرادات، وهامش ربح قوي وتدفقات نقدية جيدة، ما يعزز قدرتها على الحفاظ على سياسة جذابة لتوزيع الأرباح وزيادتها، والاستثمار في فرص النمو وعمليات الاستحواذ». وأَضاف الكعبي: «إن الاختبار الحقيقي لأداء الشركة هو قدرتها على الوفاء بوعودها، ويسرني أن أرى فريق إدارة (الياه سات) يفي بالأهداف المالية المحددة».

الياه سات
الإمارات
شركة الياه سات
شركة الياه للاتصالات الفضائية
آخر الأخبار
مالكو العقارات في أبوظبي مطمئنون لقوة سوق العقارات في العاصمة الإماراتية
الاقتصادي
مالكو العقارات في أبوظبي مطمئنون لقوة سوق العقارات في العاصمة الإماراتية
27 فبراير 2023
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
محمد أبو شهاب يلقي كلمة الإمارات أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو لتكثيف الاستجابة الدولية الإنسانية لدعم سوريا
اليوم 01:44
مساعدات الإمارات لليمن شملت مختلف مناحي الحياة (أرشيفية)
عربي ودولي
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: مساعدات الإمارات تعزز اقتصاد اليمن وتدعم العملة
اليوم 01:43
الرئيس السوداني السابق عمر البشير (أرشيفية)
عربي ودولي
السودان.. نقل عمر البشير إلى العناية المركزة
اليوم 01:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©