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الاقتصادي

الإمارات تنقل خبرتها في تدوير مخلفات المنشآت الغذائية

خلال توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
1 مارس 2023 01:22

دبي (الاتحاد) 

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وقعت مجموعة السركال، مذكرة تفاهم مع دولة إندونيسيا، لنقل الخبرة الإماراتية في مجال معالجة مخلفات المنشآت الغذائية من زيوت وشحوم الطعام، وإعادة استخدامها في إنتاج الوقود الحيوي، ومياه الري، والزيوت التي يمكن استخدامها في تصنيع الصابون وبعض مستحضرات التجميل.
وتم توقيع مذكرة التفاهم خلال زيارة وفد رفيع المستوى من جمهورية إندونيسيا الإسلامية، لدولة الإمارات، وبمشاركة كل من أحمد ذكي إسكندر، عمدة مدينة تانجرانج الإندونيسية، وحسين باقيس، السفير الإندونيسي لدى دولة الإمارات، وكاندرا نيغرا قنصل عام جمهورية إندونيسيا في دبي والإمارات الشمالية، ومن جانب مجموعة السركال كل من أحمد بن عيسى السركال، رئيس مجلس إدارة المجموعة، وماهر الكعبي، عضو مجلس الإدارة، ومحمد الكعبي، المدير العام، وإلهام بورتانجستاني، مدير عام شركة «السركال إنفيرول».
وكشف ماهر الكعبي، عضو مجلس إدارة مجموعة السركال، أن مذكرة التفاهم تشمل 3 محاور، أولها عمل دراسة ميدانية تفصيلية لمدينة تانجرانج الإندونيسية لحصر المنشآت الغذائية من فنادق ومطاعم ومقاهٍ، ونوعيات الطعام وآثار مخلفات الطعام والمطاعم على شبكات الصرف الصحي، ثم تحديد أفضل طريقة لإنشاء مصنع هناك لمعالجة زيوت وشحوم الطعام بعد تجميعها ونقلها إلى المصنع على غرار مصنع «السركال إنفايرول».

الإمارات
السركال
إندونيسيا
المنشآت الغذائية
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