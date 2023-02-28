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الاقتصادي

38 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في فبراير

38 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في فبراير
1 مارس 2023 01:22

أبوظبي (وام)

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ناهزت سيولة الأسهم المحلية حاجز 38 مليار درهم خلال تداولات شهر فبراير الجاري، ونجح سوق دبي في تحقيق مكاسب سوقية بأكثر من 18.6 مليار درهم بدعم توالي إعلانات الشركات المدرجة عن أرباح قوية وتوزيعات سنوية سخية للعام 2022. 
وتوزعت السيولة بواقع 30.4 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و7.34 مليار درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 7.32 مليار سهم عبر تنفيذ أكثر من 377.8 ألف صفقة. 
وارتفع مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنسبة 0.13% أو ما يعادل 12.34 نقطة خلال فبراير الماضي ليغلق عند مستوى 9748.41 نقطة، وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.34% أو ما يوازي 33.25 نقطة ليقفل عند 9844.81 نقطة. 
وارتفع مؤشر قطاع المالية في سوق أبوظبي بنسبة 0.9% والعقار 6.38% والسلع الاستهلاكية 2.06% والخدمات 3.69%. 
وصعد مؤشر سوق دبي العام بنسبة 4.07% أو ما يعادل 134.5 نقطة ليغلق عند 3437.76 نقطة مع نجاحه خلال فبراير في تسجيل أطول سلسلة مكاسب منذ ديسمبر 2021 بعد صعوده لنحو 9 جلسات متتالية مع صعود مؤشر قطاع المالية بنسبة 6.57% والصناعة 4.16% والعقار 1.25%. 
وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي خلال فبراير «غذاء القابضة» بنسبة 25.6%، و«الجرافات البحرية» بنسبة 16.9% و«أبوظبي الإسلامي» 10.8% و«الدار العقارية» 7.8% و«موانئ أبوظبي» 4.75% و«الياه سات» 4.3% و«طاقة» 3.69% و«أبوظبي الأول» 3.53% و«أغذية» 0.74%. 
وتصدر «العالمية القابضة» النشاط خلال فبراير مستقطباً سيولة بقيمة 9.9 مليار درهم، تلاه «ملتيبلاي» جاذباً نحو 2.6 مليار درهم، ثم «الفا ظبي» بسيولة جاوزت 2.3 مليار درهم، يليه «أبوظبي الأول» بنحو 2.08 مليار درهم. وفى سوق دبي، ارتفع «الإمارات دبي الوطني» أكثر من 5% و«دبي الإسلامي» 3.4% و«إعمار العقارية» 0.7% و«إعمار للتطوير» 6.3% و«ديوا» 0.42% و«سوق دبي المالي» 2.12% و«العربية للطيران» 2.3% و«دبي للاستثمار» 5.5% و«سالك» 4.3% و«تيكوم» 2.1% و«إمباور» 6.04% و«تبريد» 10.4%.

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