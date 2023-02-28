مذكرة تفاهم بين «اللولو» و«واحة النعام»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت مجموعة اللولو مذكرة تفاهم، مع مزرعة واحة النعام ومقرها مدينة العين، لجلب منتجات النعام إلى السوق.

يأتي ذلك في إطار يسعى اللولو هايبرماركت إلى توفير لحوم النعام التي يتم تربيتها محلياً في دولة الإمارات، عبر جميع متاجره بالدولة. وتم توقيع مذكرة التفاهم على هامش معرض جلفود، الذي تم تنظيمه بدبي مؤخراً، من قبل فهد الكتبي، رئيس مجلس إدارة واحة النعام، ورياض جبار مدير شركة الطيب العالمية للحوم، إحدى أقسام مجموعة اللولو، بحضور الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان.

وقال يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو: يسعدنا أن التعاون مع مزرعة واحة النعام، وهي شركة إماراتية مقرها العين، لتسويق وترويج لحوم النعام التي يتم تربيتها محلياً والمنتجات الأخرى المماثلة ليس فقط في محلات السوبر ماركت التابعة لنا في دولة الإمارات، ولكن أيضاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.