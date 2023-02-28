الأربعاء 1 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

مذكرة تفاهم بين «اللولو» و«واحة النعام»

مذكرة تفاهم بين «اللولو» و«واحة النعام»
1 مارس 2023 01:22

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو لتكثيف الاستجابة الدولية الإنسانية لدعم سوريا
الإمارات تؤكد أهمية العمل المناخي لتحقيق النمو والازدهار

وقعت مجموعة اللولو مذكرة تفاهم، مع مزرعة واحة النعام ومقرها مدينة العين، لجلب منتجات النعام إلى السوق.
يأتي ذلك في إطار يسعى اللولو هايبرماركت إلى توفير لحوم النعام التي يتم تربيتها محلياً في دولة الإمارات، عبر جميع متاجره بالدولة. وتم توقيع مذكرة التفاهم على هامش معرض جلفود، الذي تم تنظيمه بدبي مؤخراً، من قبل فهد الكتبي، رئيس مجلس إدارة واحة النعام، ورياض جبار مدير شركة الطيب العالمية للحوم، إحدى أقسام مجموعة اللولو، بحضور الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان.
وقال يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو: يسعدنا أن التعاون مع مزرعة واحة النعام، وهي شركة إماراتية مقرها العين، لتسويق وترويج لحوم النعام التي يتم تربيتها محلياً والمنتجات الأخرى المماثلة ليس فقط في محلات السوبر ماركت التابعة لنا في دولة الإمارات، ولكن أيضاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

اللولو
الإمارات
مجموعة اللولو
العين
اللولو هايبرماركت
آخر الأخبار
مالكو العقارات في أبوظبي مطمئنون لقوة سوق العقارات في العاصمة الإماراتية
الاقتصادي
مالكو العقارات في أبوظبي مطمئنون لقوة سوق العقارات في العاصمة الإماراتية
27 فبراير 2023
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
محمد أبو شهاب يلقي كلمة الإمارات أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو لتكثيف الاستجابة الدولية الإنسانية لدعم سوريا
اليوم 01:44
مساعدات الإمارات لليمن شملت مختلف مناحي الحياة (أرشيفية)
عربي ودولي
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: مساعدات الإمارات تعزز اقتصاد اليمن وتدعم العملة
اليوم 01:43
الرئيس السوداني السابق عمر البشير (أرشيفية)
عربي ودولي
السودان.. نقل عمر البشير إلى العناية المركزة
اليوم 01:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©