الأربعاء 1 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

الذهب يتجه صوب أكبر انخفاض في 20 شهراً

الذهب
28 فبراير 2023 13:49

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، متجهة صوب أكبر خسارة شهرية لها منذ يونيو، 2021 مع تراجع جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً في ظل توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة قريبا.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1811.74 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0735 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أدنى مستوى له في شهرين أمس الاثنين.

وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4 بالمئة إلى 1817.30 دولار للأوقية.

وينظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، لكن رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازته.

وفقد المعدن الأصفر نحو ستة بالمئة حتى الآن في فبراير الجاري، مسجلا تراجعا حادا عما كان عليه في وقت سابق من هذا الشهر عندما سجل أعلى مستوياته منذ أبريل 2022.

وتتوقع الأسواق أن يصل سعر الفائدة المستهدف من مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى ذروته عند 5.415 بالمئة في سبتمبر.

وتراجعت الفضة في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 20.58 دولار للأوقية في طريقها لتسجيل أكبر خسارة شهرية منذ سبتمبر 2020.

وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 939.33 دولار وزاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1432.84 دولار للأوقية. ومن المنتظر أن يسجل المعدنان انخفاضا شهريا في الأسعار. 

أخبار ذات صلة
هل يرفع الفيدرالي الأميركي الفائدة نصف بالمائة؟
البورصات الأوروبية تتراجع بفعل مخاوف أسعار الفائدة
المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الفائدة
آخر الأخبار
مالكو العقارات في أبوظبي مطمئنون لقوة سوق العقارات في العاصمة الإماراتية
الاقتصادي
مالكو العقارات في أبوظبي مطمئنون لقوة سوق العقارات في العاصمة الإماراتية
27 فبراير 2023
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
محمد أبو شهاب يلقي كلمة الإمارات أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو لتكثيف الاستجابة الدولية الإنسانية لدعم سوريا
اليوم 01:44
مساعدات الإمارات لليمن شملت مختلف مناحي الحياة (أرشيفية)
عربي ودولي
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: مساعدات الإمارات تعزز اقتصاد اليمن وتدعم العملة
اليوم 01:43
الرئيس السوداني السابق عمر البشير (أرشيفية)
عربي ودولي
السودان.. نقل عمر البشير إلى العناية المركزة
اليوم 01:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©