الأربعاء 1 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

"المركزي" يلغي ترخيص شركة "دولار" للصرافة

المصرف المركزي الإماراتي
28 فبراير 2023 10:17

ألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ترخيص شركة دولار للصرافة العاملة في الدولة، وشطب اسمها من السجل، وفقاً لأحكام المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.

وتأتي العقوبة نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، والذي كشف عن سوء سلوك تنظيمي عالي الخطورة من قبل شركة الصرافة.

وقد تبيّن أن الشركة فشلت في الحفاظ على المستوى المطلوب لرأس المال المدفوع والضمانات المصرفية، كما أخفقت في ضمان التزامات حقوق الملكية.

كما كشفت النتائج عن تورط الشركة بسوء سلوك عالي الخطورة فيما يتعلق بمواجهة غسل الأموال، وأن إطار امتثال الشركة يتسم بالضعف، بالإضافة إلى فشلها في الامتثال لالتزاماتها الرقابية.


وانقضت الفترة الزمنية المحددة لتقديم استئناف ضد القرار المذكور، ولم يتم تقديمه.

ويعمل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من خلال مهامه الرقابية والاشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال شركات الصرافة وحماية النظام المالي للدولة.

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو لتكثيف الاستجابة الدولية الإنسانية لدعم سوريا
الإمارات تؤكد أهمية العمل المناخي لتحقيق النمو والازدهار
المصدر: وكالات
الإمارات
الصرافة
المصرف المركزي
آخر الأخبار
مالكو العقارات في أبوظبي مطمئنون لقوة سوق العقارات في العاصمة الإماراتية
الاقتصادي
مالكو العقارات في أبوظبي مطمئنون لقوة سوق العقارات في العاصمة الإماراتية
27 فبراير 2023
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
محمد أبو شهاب يلقي كلمة الإمارات أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو لتكثيف الاستجابة الدولية الإنسانية لدعم سوريا
اليوم 01:44
مساعدات الإمارات لليمن شملت مختلف مناحي الحياة (أرشيفية)
عربي ودولي
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: مساعدات الإمارات تعزز اقتصاد اليمن وتدعم العملة
اليوم 01:43
الرئيس السوداني السابق عمر البشير (أرشيفية)
عربي ودولي
السودان.. نقل عمر البشير إلى العناية المركزة
اليوم 01:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©