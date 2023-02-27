3 ملايين طن إنتاج الصلب بالإمارات 2022

سيد الحجار (أبوظبي)

ارتفع إنتاج الصلب في الإمارات خلال شهر يناير الماضي إلى 278 ألف طن، مقابل 202 ألف طن يناير 2022، بزيادة 37.6%، بحسب البيانات الأولية التي أعلنها الاتحاد العالمي للصلب، ونشرها الاتحاد العربي للحديد والصلب، فيما بلغ حجم إنتاج الصلب في الإمارات خلال العام الماضي 2.99 مليون طن، مقابل 3.2 مليون طن خلال 2021.

وأظهرت البيانات تراجع إنتاج العالم من الصلب الخام بنسبة 4.3% أو 82.3 مليون طن خلال 2022، ليصل إلى 1831.5 مليون طن، وذلك مع تراجع الإنتاج بجميع مناطق العالم، باستثناء منطقة الشرق الأوسط، حيث جاءت آسيا كأكثر المناطق تراجعاً في الإنتاج، يليها الاتحاد الأوروبي.

وعلى الصعيد العربي، تصدرت مصر إنتاج الدول العربية عام 2022 بإنتاج 9.8 مليون طن بتراجع 4.6%، تلتها المملكة العربية السعودية بإنتاج 9.1 مليون طن بزيادة 3.9%، وجاءت الجزائر في المرتبة الثالثة بإنتاج 3.5 مليون طن، ثم الإمارات في المرتبة الرابعة بإنتاج 2.99 مليون طن، ثم قطر بمليون طن، ثم ليبيا بإنتاج 688 ألف طن.

وفقاً للبيانات الأولية التي أعلنها الاتحاد العالمي للصلب عن إنتاج العالم (64 دولة) خلال شهر يناير 2023، بلغ إنتاج الصلب الخام 145.3 مليون طن بانخفاض 3.3% مقارنة بإنتاج شهر يناير عام 2022.

وأنتجت أفريقيا 1.2 مليون طن في شهر يناير 2023، بانخفاض 4.9% عن شهر يناير 2022 وأنتجت آسيا وأوقيانوسيا 107.5 مليون طن من الصلب الخام في يناير الماضي، بتراجع 0.2% عن شهر يناير من عام 2022.

وأنتج الاتحاد الأوروبي (27 دولة) 10.3 مليون طن من الصلب الخام في يناير 2023، بانخفاض قدره 15.2% مقارنة بشهر يناير 2022، وأنتجت أوروبا الأخرى 3.3 مليون طن، بانخفاض 17.5%، وأنتجت منطقة الشرق الأوسط 3.8 مليون طن، بزيادة 19.7%.

وبلغ إنتاج الصلب الخام في أميركا الشمالية في نفس الشهر 9.1 مليون طن، بانخفاض 5.6% مقارنة بنفس الشهر من 2022.

وأنتجت الدول المستقلة بما فيها روسيا وأوكرانيا 6.5 مليون طن من الصلب الخام يناير الماضي، بانخفاض 24.9% عن نفس من عام 2022، فيما أنتجت أميركا الجنوبية 3.6 مليون طن، بانخفاض0.6%، بحسب التقرير.