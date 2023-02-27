الثلاثاء 28 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

3 ملايين طن إنتاج الصلب بالإمارات 2022

تراجع إنتاج العالم من الصلب الخام بنسبة 4.3 % (أرشيفية)
28 فبراير 2023 02:26

سيد الحجار (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
ملكة ماليزيا: فاطمة بنت مبارك رمز عالمي في تمكين المرأة
أسعار الوقود لشهر مارس 2023

ارتفع إنتاج الصلب في الإمارات خلال شهر يناير الماضي إلى 278 ألف طن، مقابل 202 ألف طن يناير 2022، بزيادة 37.6%، بحسب البيانات الأولية التي أعلنها الاتحاد العالمي للصلب، ونشرها الاتحاد العربي للحديد والصلب، فيما بلغ حجم إنتاج الصلب في الإمارات خلال العام الماضي 2.99 مليون طن، مقابل 3.2 مليون طن خلال 2021.
وأظهرت البيانات تراجع إنتاج العالم من الصلب الخام بنسبة 4.3% أو 82.3 مليون طن خلال 2022، ليصل إلى 1831.5 مليون طن، وذلك مع تراجع الإنتاج بجميع مناطق العالم، باستثناء منطقة الشرق الأوسط، حيث جاءت آسيا كأكثر المناطق تراجعاً في الإنتاج، يليها الاتحاد الأوروبي.
وعلى الصعيد العربي، تصدرت مصر إنتاج الدول العربية عام 2022 بإنتاج 9.8 مليون طن بتراجع 4.6%، تلتها المملكة العربية السعودية بإنتاج 9.1 مليون طن بزيادة 3.9%، وجاءت الجزائر في المرتبة الثالثة بإنتاج 3.5 مليون طن، ثم الإمارات في المرتبة الرابعة بإنتاج 2.99 مليون طن، ثم قطر بمليون طن، ثم ليبيا بإنتاج 688 ألف طن.
وفقاً للبيانات الأولية التي أعلنها الاتحاد العالمي للصلب عن إنتاج العالم (64 دولة) خلال شهر يناير 2023، بلغ إنتاج الصلب الخام 145.3 مليون طن بانخفاض 3.3% مقارنة بإنتاج شهر يناير عام 2022.
وأنتجت أفريقيا 1.2 مليون طن في شهر يناير 2023، بانخفاض 4.9% عن شهر يناير 2022 وأنتجت آسيا وأوقيانوسيا 107.5 مليون طن من الصلب الخام في يناير الماضي، بتراجع 0.2% عن شهر يناير من عام 2022.
وأنتج الاتحاد الأوروبي (27 دولة) 10.3 مليون طن من الصلب الخام في يناير 2023، بانخفاض قدره 15.2% مقارنة بشهر يناير 2022، وأنتجت أوروبا الأخرى 3.3 مليون طن، بانخفاض 17.5%، وأنتجت منطقة الشرق الأوسط 3.8 مليون طن، بزيادة 19.7%.
وبلغ إنتاج الصلب الخام في أميركا الشمالية في نفس الشهر 9.1 مليون طن، بانخفاض 5.6% مقارنة بنفس الشهر من 2022.
وأنتجت الدول المستقلة بما فيها روسيا وأوكرانيا 6.5 مليون طن من الصلب الخام يناير الماضي، بانخفاض 24.9% عن نفس من عام 2022، فيما أنتجت أميركا الجنوبية 3.6 مليون طن، بانخفاض0.6%، بحسب التقرير.

الإمارات
الصلب
آخر الأخبار
مالكو العقارات في أبوظبي مطمئنون لقوة سوق العقارات في العاصمة الإماراتية
الاقتصادي
مالكو العقارات في أبوظبي مطمئنون لقوة سوق العقارات في العاصمة الإماراتية
27 فبراير 2023
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
أرسنال يخطط للثأر من إيفرتون!
الرياضي
أرسنال يخطط للثأر من إيفرتون!
اليوم 15:30
الجيش الروسي يسقط مسيّرتين أوكرانيتين
عربي ودولي
الجيش الروسي يسقط مسيّرتين أوكرانيتين
اليوم 15:28
جائزة ميسي «الذهبية».. فرحة لاتينية وحيرة أوروبية!
الرياضي
جائزة ميسي «الذهبية».. فرحة لاتينية وحيرة أوروبية!
اليوم 15:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©