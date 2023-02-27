صندوق خليفة يعلن عن الفائزين بجائزة «الرئيس للتكنولوجيا الزراعية»

ريم البريكي (أبوظبي)

أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع، بالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وشركة «جنان للاستثمار»، عن الفائزين في «برنامج الرئيس، إصدار التكنولوجيا الزراعية»، والذي يعد برنامجاً مكثفاً لمدة تسعة أشهر يهدف إلى تنمية مهارات ريادة الأعمال والابتكار، وبناء وتطوير مشاريع تكنولوجيا الأغذية الزراعية، والمساهمة في استراتيجية الأمن الغذائي لدولة الإمارات. وكان الفريق الفائز لهذا العام هو فريق شركة «مسار لإدارة المياه والطاقة»، يمثله عبد الله الرميثي وبدر العتيبي وعبد الحميد الزدجالي.

ويُعَدُّ التزام الفريق الفائز بإحداث تأثير إيجابي في مجال الزراعة مصدراً للإلهام، حيث توفر شركة «مسار لإدارة المياه والطاقة» حلولاً مبتكرة في إدارة المياه والطاقة النظيفة، كما تساهم في ممارسات زراعية مستدامة وتعزز الإنتاجية الزراعية.

وقالت علياء المزروعي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: «نحن سعداء بالإعلان عن الفريق الفائز في البرنامج التدريبي «برنامج الرئيس، إصدار التكنولوجيا الزراعية»، الذي كان ناجحاً في تمكين الموظفين الحكوميين في أبوظبي في رحلتهم الريادية في مجال التكنولوجيا الزراعية والغذائية في مراحلها المبكرة. تم تصميم هذا البرنامج لتزويد الموظفين الحكوميين بالمهارات والمعرفة والأدوات العملية اللازمة للريادة والابتكار في مجال الزراعة والغذاء، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة. وكان هدفنا خلق فرص ريادية لموظفي حكومة أبوظبي بالشراكة مع شركاء في المجال ذاته، ومساعدتهم في العثور على فرص تنموية ودعم مشاريعهم الجديدة أو القائمة في مجال التكنولوجيا الزراعية والغذائية، للارتقاء بأدائهم وتحقيق النمو المستدام».

وأضافت: «أنا فخورة بالقول إن البرنامج كان قادراً على تقديم دعم استثنائي للمشاركين، بما في ذلك توجيه خبراء مختصين بالمجال، والربط بينهم وبين الشركاء، والتواصل مع المستثمرين. من مجرد فكرة إلى فكرة قابلة للتطبيق في 9 أشهر فقط، استطاع خريجو البرنامج البدء بتشغيل مشروعات ناجحة وقابلة للتطبيق».

ومن جانبه أكد بدر العتيبي، أحد أعضاء الفريق الفائز بالبرنامج، المكون كذلك من عبدالله الرميثي وعبدالحميد الزدجال، أن الابتكار الذي أعده مع اثنين من زملائه في القطاع الزراعي يعنى بتقديم الدعم والحلول المتكاملة للمزارعين، بهدف تمكين ملاك المزارع من الوصول إلى مرحلة تحقيق الربح عبر الخدمات التي ستقدمها مزارعهم، مشيراً إلى أن الدعم سيكون في مجال تخفيف التكلفة المالية للماء والكهرباء، ومعالجة ملوحة المياه وتحليتها، وحل مشكلة ارتفاع الحرارة في البيوت البلاستيكية من خلال توفير الطاقة وتقديم خدمات تبريد مركزية.

وأضاف العتيبي أن فكرة البرنامج هي تقديم المساعدة لأصحاب المشاريع الاستثمارية، عبر التفرغ الكامل لمشاريعهم وإزالة المخاوف بالتوجه والاستثمار في القطاع الخاص، ومنحهم مدة سنة من وظائفهم والعمل في مشروعهم الاستثماري.