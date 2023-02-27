الأسهم المحلية تستقطب 1.9 مليار درهم سيولة

أبوظبي (وام)

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 1.9 مليار درهم في ختام تداولات أمس، مع تركيزها بشكل رئيس في أسهم العقار والمالية والبنوك.

وتوزعت السيولة بواقع 1.57 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و381.7 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 310.5 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 21.3 ألف صفقة.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» عند مستوى 9737.97 نقطة، وسجل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» مستوى 9833.3 نقطة، فيما أغلق مؤشر سوق دبي العام عند 3417.96 نقطة.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 563.3 مليون درهم وأغلق مستقراً دون تغيير عند 395 درهماً، ثم «ألفا ظبي» بسيولة 87.9 مليون درهم وأقفل مرتفعاً بنسبة 0.18% عند 22.04 درهم.

وفي سوق دبي، تصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 167.2 مليون درهم وأغلق مرتفعاً بنسبة 1.3%، تلاه «الإمارات دبي الوطني» جاذباً 52.5 مليون درهم ليقفل صاعداً بنحو 0.37%.