الثلاثاء 28 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

الأسهم المحلية تستقطب 1.9 مليار درهم سيولة

الأسهم المحلية تستقطب 1.9 مليار درهم سيولة
28 فبراير 2023 02:26

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
ملكة ماليزيا: فاطمة بنت مبارك رمز عالمي في تمكين المرأة
أسعار الوقود لشهر مارس 2023

 استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 1.9 مليار درهم في ختام تداولات أمس، مع تركيزها بشكل رئيس في أسهم العقار والمالية والبنوك. 
وتوزعت السيولة بواقع 1.57 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و381.7 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 310.5 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 21.3 ألف صفقة. 
وأغلق مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» عند مستوى 9737.97 نقطة، وسجل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» مستوى 9833.3 نقطة، فيما أغلق مؤشر سوق دبي العام عند 3417.96 نقطة. 
وتصدر «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 563.3 مليون درهم وأغلق مستقراً دون تغيير عند 395 درهماً، ثم «ألفا ظبي» بسيولة 87.9 مليون درهم وأقفل مرتفعاً بنسبة 0.18% عند 22.04 درهم. 
وفي سوق دبي، تصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 167.2 مليون درهم وأغلق مرتفعاً بنسبة 1.3%، تلاه «الإمارات دبي الوطني» جاذباً 52.5 مليون درهم ليقفل صاعداً بنحو 0.37%.

الأسهم المحلية
الإمارات
سوق أبوظبي للأوراق المالية
سوق دبي المالي
آخر الأخبار
مالكو العقارات في أبوظبي مطمئنون لقوة سوق العقارات في العاصمة الإماراتية
الاقتصادي
مالكو العقارات في أبوظبي مطمئنون لقوة سوق العقارات في العاصمة الإماراتية
27 فبراير 2023
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
أرسنال يخطط للثأر من إيفرتون!
الرياضي
أرسنال يخطط للثأر من إيفرتون!
اليوم 15:30
الجيش الروسي يسقط مسيّرتين أوكرانيتين
عربي ودولي
الجيش الروسي يسقط مسيّرتين أوكرانيتين
اليوم 15:28
جائزة ميسي «الذهبية».. فرحة لاتينية وحيرة أوروبية!
الرياضي
جائزة ميسي «الذهبية».. فرحة لاتينية وحيرة أوروبية!
اليوم 15:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©