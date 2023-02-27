الإمارات شريك قوي في التجارة والاستثمار مع رواندا

طه حسيب (دبي)

أكدت كلير أكامانزي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية في رواندا، عضو مجلس الوزراء، أن بلادها تعتبر الإمارات شريكاً قوياً في التجارة والاستثمار.

وقالت أكامانزي لـ«الاتحاد»: «نحن نعتمد عليكم كشركاء يأتون إلى رواندا مستثمرين ورجال أعمال أو مواهب تأتي إلى بلدنا وأيضاً كزوار وسائحين».

وأضافت أن الإمارات ورواندا يمتلكان رؤية مشتركة تتمثل في تطوير الشراكات مع بقية دول العالم من أجل الاقتصاد والروابط الإنسانية أيضاً.

وأعربت أكامانزي عن سعادتها لزيارة الإمارات في عام الاستدامة، خاصة أن الاستدامة بالنسبة لرواندا موضوع يحظى بحضور قوي في خطط التنمية الاقتصادية.

وأشارت إلى أن رواندا من أولى الدول التي حظرت المواد البلاستيكية، حيث لا يمكنك استخدام الأكياس البلاستيكية في بلدنا اليوم، كما قامت رواندا باستصلاح الأراضي الرطبة، وتأهيلها للزراعة، بعدما كان يتم الاستحواذ عليها من أجل تدشين المساكن.

وأضافت: من ثمار استصلاح الأراضي الرطبة تدشين حديقة «ياندونجو» Nyandungu البيئية، وهي واحدة من الأماكن المستصلحة التي أصبحت منطقة خضراء، وباتت من أكثر الأماكن شعبية وجاذبية، خاصة لزوار رواندا.

وقالت «الاستدامة ليست فقط في السياحة بل في كل ما نفعله، فنحن نشجع الحلول النظيفة لطهي الطعام في المنزل، ولا نشجع استخدام الحطب أو الفحم». وحول جهود الاستدامة في قطاع النقل، أكدت أكامانزي أن رواندا تُشجع النقل الجماعي، وأصبحت في مقدمة الدول الأفريقية التي لديها سياسة وحوافز ضريبية للنقل الكهربائي. وقالت: «في رواندا اليوم يمكنك شراء السيارات الكهربائية دون أن تدفع أي ضرائب، بالإضافة إلى تشجيع الشركات الكبرى لتصنيع وتجميع السيارات الكهربائية».