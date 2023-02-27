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الاقتصادي

عمومية «الشارقة الإسلامي» تعتمد توزيع أرباح بنسبة 15%

عمومية «الشارقة الإسلامي» تعتمد توزيع أرباح بنسبة 15%
28 فبراير 2023 02:26

الشارقة (الاتحاد)

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برئاسة معالي عبدالرحمن العويس رئيس مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي، عقدت الجمعية العمومية للمصرف اجتماعها السنوي مساء الأحد في مبنى غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حيث أسفر الاجتماع عن اعتماد الجمعية قرار توزيع أرباح بنسبة 15% موزعة على 10% أرباحاً نقدية و5% أسهم منحة من رأسمال الشركة على المساهمين، وذلك وفق المقترح المرفوع من مجلس الإدارة، كما وافقت على بنود جدول الأعمال واعتمدت مجموعة من التعديلات على النظام الأساسي وعقد التأسيس للمصرف.
شارك في حضور الاجتماع أعضاء مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي، والإدارة التنفيذية، وممثلون عن هيئة الأوراق المالية والسلع، وعن دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إضافة إلى عدد كبير من مساهمي المصرف. 
وتضمنت قرارات الاجتماع تصديق الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف ومركزه المالي عن العام المنصرم، واعتماد البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والتصديق على تقرير مدققي الحسابات وتقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن ذات السنة المالية.
وفي هذا الإطار، قال معالي عبدالرحمن العويس، رئيس مجلس الإدارة: «نجح المصرف في تحقيق أرباح قياسيّة في عام 2022 تعد الأعلى تاريخياً منذ تأسيسه، وذلك بفضل تبنيه لاستراتيجية تتميز بالمرونة والتكيف لمواجهة تحديات الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة العالمية ونسب التضخم، الأمر الذي أسهم في تسجيل نتائج مالية قوية تؤكد نجاح المصرف في التعامل بكفاءة مع الظروف الصعبة، حيث حقق المصرف بفضل من الله أرباحاً صافية بلغت 650.9 مليون درهم العام الماضي بارتفاع قدره 26.7% عن عام 2021، كما حقق صافي الأرباح التشغيلية ارتفاعاً بنسبة 17.4%، حيث بلغت 998.3 مليون درهم مقابل 850.7 مليون درهم في العام السابق».

عبدالرحمن العويس
مصرف الشارقة الإسلامي
الشارقة
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