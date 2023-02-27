«أدنوك للتوزيع» تطلق حملة «رحلة المكافآت»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أدنوك للتوزيع عن إطلاق حملة إعلامية جديدة للتعريف بتحديث برنامج «مكافآت أدنوك»، وذلك في إطار حرص الشركة على تعزيز رحلات عملائها.

أنطلقت أمس الحملة الإعلامية لشركة أدنوك للتوزيع لتسلط الضوء على الجهود التي تبذلها الشركة في سبيل تسهيل رحلات عملائها وكل لحظة يقضونها على الطريق، ابتداءً من توفير وقود المركبات ومستلزمات الراحة إلى المشروبات المنعشة والوجبات. وبهذه المناسبة، قال المهندس بدر سعيد اللمكي: إن الولاء يقابل بالولاء، لذا، نطلق هذه الحملة لنعبر عن تقديرنا لثقة عملائنا في جودة المنتجات والخدمات التي نوفرها لهم. ونسعى من خلال مكافأة العملاء على كل زيارة يقومون بها إلى محطات خدمتنا إلى شكرهم، والتعبير عن امتنانا لهم على جعلنا الشركة الأولى على مستوى الدولة في قطاع توزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة».

ويضيف المهندس اللمكي قائلاً:«ومنذ أن أطلقنا برنامج «مكافآت أدنوك»، يستمتع الآن أكثر من 1.6 مليون عضو بالعروض الرائعة التي نعمل على تحديثها شهرياً، ويعد برنامج مكافآت أدنوك حالياً ضمن أفضل ثلاثة برامج ولاء عملاء في الدولة، ومن بين أفضل ستة برامج من حيث التفضيل. وهذه في حد ذاتها نتائج مذهلة بالنظر إلى حداثة البرنامج مقارنة ببعض البرامج المشهورة والمعروفة على مستوى الدولة». وتنطلق حملة ‹رحلة المكافآت› بمشاركة مشاهير ومؤثرين، حيث سيقدمون محتوى حصرياً خلال الحملة – من بينهم إبراهيم الأميري، موسيقي وملحن إماراتي مرموق، اشتهر بإعداد الموسيقي التصويرية للمسلسلات التلفزيونية، والدكتورة عفراء عتيق، شاعرة إماراتية حائزة على العديد من جوائز وعضو مؤسس لمركز «فصول بلا عنوان» وهي مؤسسة حاضنة للكاتبات الإماراتيات اليافعات.