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الاقتصادي

"المركزي": 3.669 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي في نهاية 2022

مصرف الإمارات المركزي
27 فبراير 2023 11:23

أعلن مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً شهادات القبول المصرفية على أساس شهري بنسبة 0.8% من 3.639 تريليون درهم في نوفمبر 2022، إلى 3.669 تريليون درهم في ديسمبر الماضي.

وأضاف المصرف المركزي - في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر ديسمبر 2022 - أن إجمالي الائتمان المصرفي وصل إلى 1.881 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2022، مع زيادة بنسبة 5.6% في الائتمان الأجنبي.

وأشار المركزي إلى أن إجمالي الودائع المصرفية وصل إلى 2.222 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي، مع ارتفاع ودائع القطاع الخاص وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 2.5% و22% على التوالي.

وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 6.7% وذلك من 486 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي إلى 518.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022، مع زيادة حساب الاحتياطي والحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى في المصرف المركزي، والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 7.3% و13.8% و7% على التوالي.

وأوضح تقرير المصرف المركزي أن عرض النقد "ن1" - يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية "الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك - ارتفع على أساس شهري بنسبة 1.1% ليصل إلى 737.4 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي الماضي، وعزا ذلك إلى ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية بمقدار 0.6 مليار درهم و7.1 مليار درهم على التوالي.

وأشار التقرير إلى ارتفاع عرض النقد "ن2" - يشمل "ن1" + الودائع شبه النقدية "الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية - بنسبة 1.5% من 1.678 تريليون درهم في نهاية نوفمبر الماضي إلى 1.703 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2022، وذلك نتيجة التحسن في عرض النقد "ن1"، والزيادة في الودائع شبه النقدية بمقدار 17.2 مليار درهم. ووصل عرض النقد "ن3" - يشمل "ن 2" + ودائع الحكومة لدي البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي - إلى 2.1 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي.

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المصدر: وام
مصرف الإمارات المركزي
الإمارات
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