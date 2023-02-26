كيف تتجنب مواقع التسوق الإلكترونية غير الموثوقة؟

ريم البريكي (أبوظبي)

نصح خبراء عاملون في قطاع التقنيات الإلكترونية، عملاء السوق من الوقوع ضحية للمواقع الوهمية غير الموثوقة، مع انتشار العديد من المتاجر الإلكترونية، والتي تسهل خداع الأشخاص لمظهرها المقارب للمتاجر الرسمية والمرخصة، وعرض العديد من السلع، واستغلال عدم قدرة العميل على فحص السلع المعروضة قبل عملية الشراء.

وقال أحمد عبدالرحيم الزرعوني الخبير التقني، إن عملية التأكد من الموقع والوثوق من شموليته لطرق الدفع، بحيث يتضمن طريقة الدفع عند الاستلام فهذه الخاصية تشير إلى وثوق المتجر الإلكتروني من البضاعة التي يبيعها.

وأوضح الزرعوني أن وسطاء الدفع من خلال كبرى الشركات مثل اي بي بال الذين يخضعون جميع المتاجر لسياسة احترام العميل، من خلال القوانين التي تفرضها الموقع والضمانات التي يمنحها للعميل عند التسوق، ومنها أن أي خطأ يرتكبه المتجر يعرضه للحذف من قوائم المتاجر التي يتم التعامل معها، كذلك يعطى تحذير ورفض لعمليات شراء العميل للسلع في حالة كانت عليها انتقادات وفي مقدمتها ضعف جودتها.

وحذر الزرعوني من مخاطر فتح الروابط التسويقية التي يتم إرسالها للعملاء من خلال المتاجر عبر خاصية الرسائل والتي قد تكون فخاً للنصب والاحتيال، مشيراً إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات قامت بحماية حقوق التاجر والمستهلك عبر تطبيق يوثق المتاجر الإلكترونية داخل الدولة، وتمنح شهادات توثيق للتجار لضمان مصداقية متاجرهم.

مواقع معتمدة

أكد ناصر المرزوقي خبير تطوير المشاريع، أن هناك طرقاً عديدة للتأكد من صحة الموقع واعتباره معتمداً ورسمياً منها البحث في عنوان الموقع، حيث يمكن التأكد من ذلك من خلال القفل الذي يرافق امتداد العنوان الإلكتروني للموقع ويقدم الحماية، حيث يشير القفل إلى سرية البيانات خصوصاً بيانات بطاقات الدفع، وحمايتها من الاختراق أو تسريب الأرقام. وأضاف المرزوقي: «يجب على العميل اعتماد الأسماء العالمية والمعروفة وعدم المجازفة بالشراء من مواقع غير معروفة، مشيراً أن هناك متاجر معتمدة دولياً ويمكن الشراء منها، كما تضمن للعميل كافة الحقوق بعد عملية البيع ووصل المنتج للعميل.

ومن الأمور الواجب وضعها في الاعتبار، كما يشير المرزوقي، طريقة الدفع فإذا كانت هناك اختيارات بالدفع بعد الاستلام، فهي تعد أفضل الطرق لحماية المتسوق، وهي الطريقة التي يمكن للعميل من خلالها التأكد من جودة المنتج ومطابقته بكل سهولة ومن ثم الدفع، مبيناً أن هذه العملية تتطلب من العميل دفع ما نسبته 5% كرسوم إضافية لاختيار عملية الدفع عند الاستلام. وقال المرزوقي: «يمكن للمستهلك الشراء من مواقع خارج الدولة وهذه المواقع يجب التعامل معها عن طريق البي بال للدفع، والتي تكفل التأكد من مصدر الموقع وصحته ومتابعة عملية الدفع ووصول البضاعة، كما يمكن للعميل استرجاع أمواله حتى بعد شهر من عملية الشراء في حال كانت البضاعة رديئة وغير متوافقة مع طلب العميل».

ونصح المرزوقي المتسوقين عبر بوابات المتاجر الإلكترونية بضرورة الرجوع لآراء وتعليقات العملاء السابقين الذين قاموا بشراء نفس السلعة، والتأكد من تقيماتهم والنجوم الذي منحوها للمنتج.