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الاقتصادي

مبادرة «الاستثمارات الأجنبية» تستقطب 9 شركات عالمية

مبادرة «الاستثمارات الأجنبية» تستقطب 9 شركات عالمية
27 فبراير 2023 01:17

دبي (الاتحاد)

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أعلنت وزارة الاقتصاد عن انضمام 9 شركات عالمية جديدة إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية» العالمية ، التي أطلقتها حكومة الإمارات في يوليو 2022، وتستهدف جذب 300 شركة رقمية تركز على تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، :«إن هذه الخطوة تؤكد ثقة الشركات العالمية في الاقتصاد الإماراتي، وتعكس التقدم الحاصل في مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودورها المهم في تعزيز المنظومة التكنولوجية المتطورة في الدولة والتي تعد إحدى الركائز الأساسية في رؤية الدولة لنموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، في ضوء محددات مئوية الإمارات 2071 ».
وأضاف: «مُنذ إطلاق المبادرة تلقينا اهتماماً غير مسبوق من الشركات العالمية التي تدرك ديناميكية منظومتنا الاقتصادية، وما تمتلكه من خيارات متنوعة بداية من التأسيس السريع، واللوائح الميسرة، وصولاً إلى القوى العاملة عالية الجودة، وشبكات الأعمال الداعمة والمتوافقة. ونرحب بانضمام هذه المجموعة المتميزة من الشركات الرائدة في عدد من المجالات ذات الأولوية، ونتطلع إلى دعم نموها من خلال مبادرة الجيل التالي، التي ستوفر بيئة داعمة لازدهار أنشطتها».

وزارة الاقتصاد
الإمارات
ثاني بن أحمد الزيودي
الاقتصاد الإماراتي
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