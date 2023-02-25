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فنادق الإمارات تستعد لاستقبال شهر رمضان

فنادق الإمارات تستعد لاستقبال شهر رمضان
26 فبراير 2023 01:59

رشا طبيلة (أبوظبي)

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بدأت فنادق الإمارات الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال إعداد بوفيهات الإفطار والسحور والتصاميم ذات الطابع الرمضاني، مع توقعات بنمو الطلب على المطاعم والجلسات الخارجية مع حلول الشهر الفضيل، وسط الأجواء الربيعية المعتدلة، وتزامن الشهر الكريم مع إجازة الربيع المدرسية، بحسب عدد من مديري الفنادق بالدولة.
وتوقع هؤلاء لـ«الاتحاد»، نمو الطلب من حجوزات الشركات وللمجموعات الكبيرة، إضافة إلى الحجوزات العائلية لبوفيهات الإفطار والسحور، مع تقديم فعاليات ذات أجواء رمضانية، مؤكدين ثبات أسعار بوفيهات الإفطار والسحور خلال شهر رمضان المقبل.
وقال نادر حليم مدير عام لفندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس وفندق وارنر براذرز أبوظبي كوريو كوليكشن باي هيلتون، ودبل تري هيلتون أبوظبي رزيدسنسز- جزيرة ياس «متفائلون في توقعاتنا للطلب خلال شهر رمضان المقبل، ونتوقع نمواً إيجابياً في الطلب مقارنة بالعام الماضي، في ظل تحقيق أداء إيجابي خلال الربع الأخير من العام الماضي والربع الأول من العام الجاري، وموقعنا في جزيرة ياس التي تعد وجهة سياحية عالمية جاذبة». وأضاف: «نستعد لاستقبال شهر رمضان من خلال بوفيه خارجي للإفطار في فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس مع الطقس المعتدل، وتوفير أجواء رمضانية خاصة وبأسعار مناسبة».
 وأشار إلى أنه تم تخصيص قاعات كبيرة لحجوزات المجموعات الكبيرة مثل الشركات، حيث تستوعب أعدداً كبيرة من الزوار.
وقال حليم: «وفيما يتعلق بفندق (وارنر براذرز)، نقدم أجواء عائلية تناسب الأطفال، حيث تظهر الأبطال والشخصيات الكرتونية للأطفال أثناء أفطارهم وأجواء رمضانية تناسب العائلات بشكل خاص».
 وأوضح أن تزامن إجازة الربيع المدرسية مع شهر رمضان المبارك واعتدال الطقس، عوامل تسهم في زيادة إقبال الزوار وارتفاع الطلب مع استمرار تقديم عروضنا، والتي تتيح توفير تذاكر للمدن الترفيهية عند الإقامة في فنادقنا وعروض تشمل الإفطار.
من جهتها، قالت منى عوني، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسساتي في فنادق أكور دبي «نستعد لرمضان المقبل، حيث نتوقع إقبالاً إيجابياً من السوق المحلي والدولي، لا سيما الخليجي، وسط اعتدال الطقس وتزامن إجازة الربيع المدرسية مع الشهر الفضيل، حيث نقدم خيارات لبوفيهات خارجية في الهواء الطلق، فضلاً عن الفعاليات والأجواء الرمضانية الخاصة».
وأضافت عوني: «نقدم أسعاراً مناسبة للبوفيهات، حيث لا يوجد ارتفاع في الأسعار مقارنة بالعام الماضي، إضافة إلى تقديم عروض خاصة تشمل الإفطار والسحور للنزلاء».
وفي السياق نفسه، قال راضي علي باز، مدير إدارة المبيعات في فندق «سوفوتيل» أبوظبي الكورنيش: «نستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال إعداد قوائم البوفيهات وتجهيز الأماكن الخارجية لتقديم بوفيهات الإفطار والسحور».
 وأضاف: «نخطط لتنظيم اثنين من البوفيهات للإفطار لمواكبة نمو الطلب المتوقع، حيث لدينا خيار لبوفيه خارجي والآخر داخلي لتتاح الفرصة للزوار للاستمتاع بالطقس المعتدل للإمارات في هدا الوقت من السنة».

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