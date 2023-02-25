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الاقتصادي

«اقتصادية عجمان» تفتتح أسبوع ريادة الأعمال

«اقتصادية عجمان» تفتتح أسبوع ريادة الأعمال
26 فبراير 2023 01:59

عجمان (وام)

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بدأت في منطقة الحميدية بحديقة ديتينشن فعاليات أسبوع ريادة الأعمال 2023 بدورته الثانية، والذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان ويستمر حتى 28 فبراير. افتتح الفعاليات عبدالله الحمراني، المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية بعجمان.
 وتُقام فعاليات الأسبوع والمعرض المصاحب له يومياً من الساعة 5 مساء ً حتى 10، بالتعاون مع دائرة التنمية السياحية وغرفة تجارة وصناعة عجمان ودائرة البلدية والتخطيط، وبمشاركة 25 عارضاً. 
وأكد الحمراني، أن دائرة التنمية الاقتصادية تحرص بشدة على دعم أصحاب المشاريع التجارية ورواد الأعمال والقطاع المنزلي، ضمن الخطط الاستراتيجية للدائرة والتي ترتكز على تطوير القطاعات الاقتصادية والعمل على إبرازها ودعمها بكل السبل، مشيراً إلى أن تنظيم مثل هذه المعارض المتخصصة يسهم بشكل كبير في نشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم المشاريع الوطنية.
 وقال محمود خليل الهاشمي مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان في كلمته: إن مشاركة الدائرة في أسبوع ريادة الأعمال في عجمان، بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة بالإمارة، تأتي انطلاقاً من حرصها على نشر الوعي بأهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لجميع فئات المجتمع، مشيراً إلى أن الدائرة تدعم بشكل دائم أصحاب المشاريع من أجل تحفيزهم على الدخول في سوق العمل والتوسع فيه.

عجمان
اقتصادية عجمان
ريادة الأعمال
دائرة التنمية الاقتصادية
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