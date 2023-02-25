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الاقتصادي

الإمارات تشارك في اجتماع وزراء مالية «العشرين»

وفد الإمارات خلال المشاركة في الاجتماعات (من المصدر)
26 فبراير 2023 01:59

أبوظبي (الاتحاد)

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ترأس معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية وفد الإمارات العربية المتحدة المشارك في الاجتماع الأول لوزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين (G20) لعام 2023، والذي يُعقد للمرة الأولى تحت رئاسة جمهورية الهند لمجموعة العشرين في مدينة بنغالورو في الهند. 
وناقش الاجتماع الأولويات التي حددتها رئاسة الهند لمجموعة العشرين في ظل التحديات العالمية الحالية، وسبل المضي قدماً في بناء حوار يعزز أواصر التعاون الدولي لضمان تحقيق أولويات وأهداف المجموعة.
وفي مداخلته، خلال الاجتماع، توجه معالي محمد بن هادي الحسيني بالشكر والتقدير لرئاسة الهند على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
وشدد معاليه على ضرورة التعاون والتنسيق الدولي لتعزيز التمويل الخاص بالمناخ، مشيراً إلى أهمية تعزيز العمل الدولي المشترك لوضع الأهداف، وتطوير الاستراتيجيات التي من شأنها تحقيق أفضل سبل التمويل والاستثمارات اللازمة لمواجهة التغير المناخي، والحد من تداعياته.
وحول أولويات الرئاسة في مجال البنية التحتية، أوضح معاليه أن دولة الإمارات قامت ببناء مدن المستقبل عن طريق استخدام تقنيات الجيل الخامس (5G) والذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن والسلامة والتماسك الاجتماعي، فضلاً عن تمكين دولة الإمارات من خفض انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع التزامات الدولة المتعلقة بالمناخ.

الإمارات
البنوك
مجموعة العشرين
الهند
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