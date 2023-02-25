الإمارات تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع الهند

أبوظبي (الاتحاد)

بحث معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي باشوباتي كومار باراس، وزير الصناعات الغذائية في جمهورية الهند الصديقة، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وأكد معالي الزيودي متانة العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الهند على كافة المستويات، منوهاً بأن حجم التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة بين البلدين شهد نمواً غير مسبوق، بدعم من قيادتي البلدين، وبما يصب في تحقيق الأهداف التنموية للجانبين.

وقال معاليه: «يمتلك البلدان العديد من الفرص الواعدة للنمو والازدهار المشترك بالتركيز على توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية، حيث يوجد تكامل بين مجتمعي الأعمال في الدولتين، ونستهدف خلال المرحلة المقبلة توسيع وتنويع مظلة التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والاستفادة من المقومات الاقتصادية والتجارية المتاحة، لدفع عجلة النمو الاقتصادي قدماً، وتحفيز الاستثمارات المتبادلة في مجالات الصناعات الغذائية».

وناقش الجانبان سبل تطوير مسارات جديدة تفسح المجال أمام مجتمعي الأعمال في البلدين لاستكشاف المزيد من الفرص المواتية في قطاعات الأمن الغذائي، وبما يدعم نمو صادرات الأغذية بينهما.