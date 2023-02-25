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الاقتصادي

«جمارك دبي» تنظم ورشاً توعوية حول «التدقيق الذاتي»

«جمارك دبي» تنظم ورشاً توعوية حول «التدقيق الذاتي»
26 فبراير 2023 01:59

دبي (الاتحاد)

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 نظمت إدارة التدقيق الجمركي بدائرة جمارك دبي، ورش عمل توعوية تحت شعار «نبتكر معاً لاقتصاد مستدام»، عن مبادرة التدقيق الذاتي لعملائها في عدد من الجهات (المنطقة الحرة بجبل علي - جافزا، المنطقة الحرة ميدان، المنطقة الحرة بالمطار - دافزا)، وذلك ضمن أجندتها التي تستمر خلال الفترة من 22-28 فبراير الجاري في شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2023».  
وتهدف مبادرة التدقيق الذاتي إلى تشجيع المتعاملين على الالتزام الطوعي من خلال التدقيق الذاتي، للتحقق من مدى التزامهم بالقوانين والإجراءات الجمركية، وتمكينهم من تصحيح الأخطاء والنتائج عن التصريح الجمركي غير الصحيح، مقابل الإعفاء من الغرامات الجمركية أو تطبيق الحد الأدنى منها.
وتم خلال الورشة التي عقدت بالمنطقة الحرة بجبل علي، تقديم عرض تفصيلي عن «خدمة التدقيق الذاتي» ومدى أهميتها كخدمة ذاتية تتيح للعميل الإفصاح طواعية عن الأخطار المرتكبة في التعاملات الجمركية، ومدى شفافية جمارك دبي في تصحيح تعاملات الشركات، كما سيتم تنفيذ ورشتين خلال الأسبوع المقبل لجهتين، هما المنطقة الحرة «ميدان» والمنطقة الحرة بالمطار «دافزا».

دبي
جمارك دبي
جافزا
جبل علي
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