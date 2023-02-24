الإمارات ثالثة العالم في ناطحات السحاب

يوسف العربي (أبوظبي)

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة دول الشرق الأوسط وحلت في المرتبة الثالثة عالمياً بعد الصين والولايات المتحدة الأميركية في عدد ناطحات السحاب والتي يزيد طول كل منها على 150 متراً، بحسب مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية «CTBUH».

ووفق بيانات المجلس، تمتلك الإمارات 501 ناطحة سحاب، توزعت بواقع 324 برجاً يزيد طول كل منها على 150 متراً، و145 برجاً يزيد طول كل منها على 200 متر، و32 برجاً يزيد طول كل منها على 300 متر.

وفيما يتعلق بأطول الأبراج في دبي، يتصدر برج خليفة القائمة العالمية منذ افتتاحه في العام 2010 بطول 828 متراً. وفي العاصمة أبوظبي تصدر «برج محمد بن راشد» أطول الأبراج في الإمارة بطول 381.2 متر. وفي إمارة الشارقة تصدر برج «نسيله بلازا» قائمة أطول الأبراج في الشارقة بطول 225 متراً.

كوريا الجنوبية

وجاءت كوريا الجنوبية في الترتيب الرابع بامتلاكها 276 برجاً يزيد طول كل منها على 150 متراً، و79 برجاً يزيد طول كل منها على 200 متر، و7 أبراج يزيد طول كل منها على 300 متر، تليها اليابان بنحو 273 برجاً يفوق طول كل منها 150 متراً، و47 برجاً يفوق طول كل منها 200 متر، وبرج واحد بطول 300 متر.

وحلت ماليزيا في الترتيب السادس عالمياً في امتلاك ناطحات السحاب بمجموع 258 برجاً يفوق طول كل منها 150 متراً، و57 برجاً يفوق طول كل منها 200 متر، و5 أبراج يفوق طول كل منها 300 متر.

ووفق بيانات مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية الذي يتخذ من مدينة شيكاغو الأميركية مقراً له، جاءت أستراليا سابعاً بمجموع 144 برجاً يفوق طول كل منها 150 متراً، و52 برجاً يفوق طول كل منها 200 متر، وبرجين يفوق طول كل منهما 300 متر.

وحلت كندا في الترتيب الثامن بمجموع 134 برجاً يفوق طول كل منها 150 متراً، و34 برجاً يفوق طول كل منها 200 متر، تليها إندونيسيا بمجموع 133 برجاً يفوق طول كل منها 150 متراً، و48 برجاً يفوق طول كل منها 200 متر، فيما لا يوجد أي برج يزيد طوله على 300 متر لدى كل من كندا وإندونيسيا.

وحلت الفلبين في الترتيب العاشر عالمياً على صعيد ناطحات السحاب بمجموع 126 برجاً يزيد طول كل منها على 150 متراً، و38 برجاً يزيد طول كل منها على 200 متر.

قاعدة بيانات

ويعد مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية الذي يتخذ من مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة مقراً له، بمثابة مصدر المعلومات المعترف بها دولياً في هذا المجال، كما أنه الجهة المسؤولة عن التحكيم بشأن ارتفاعات المباني الشاهقة، وتحديد أطول مبنى في العالم، ويمتلك قاعدة بيانات واسعة تضم معلومات حول المباني الشاهقة التي تم أو يجري، أو من المقترح بناؤها.

الصين في الصدارة

تصدرت الصين عالمياً بمجموع 3064 برجاً يزيد طول كل منها على 150 متراً، و1023 برجاً يزيد طول كل منها على 200 متر، و106 أبراج يزيد طول كل منها على 300 متر، تليها الولايات المتحدة الأميركية بمجموع 872 برجاً «+150»، و235 برجاً «+200»، و30 برجاً «+300».